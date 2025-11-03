LED-Tauschtag: Schon früh bilden sich lange Schlangen

Der zweite LED-Tauschtag der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ist ein Erfolg. Zahlreiche Bürger kommen schon frühmorgens, sodass sich sogar Schlangen beim Umtausch bilden.

Am Donnerstag fand in Lauterecken, der zweite LED-Tauschtag, der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein statt. Bürgerinnen und Bürger konnten ihre alten Glühbirnen, gegen moderne LED-Leuchtmittel eintauschen. Ganz unkompliziert und kostenlos.

Wer seinen Personalausweis dabei hatte, bekam bis zu fünf neue LEDs und gab im Gegenzug ebenso viele alte Leuchtmittel ab.