Aktionstag in Lauterecken
LED-Tauschtag: Schon früh bilden sich lange Schlangen
Daniela Gärtner (links) überreichte Doris Sänger-Lehne ihre neuen LEDs
Andrea Brand

Der zweite LED-Tauschtag der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ist ein Erfolg. Zahlreiche Bürger kommen schon frühmorgens, sodass sich sogar Schlangen beim Umtausch bilden.

Lesezeit 1 Minute
Am Donnerstag fand in Lauterecken, der zweite LED-Tauschtag, der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein statt. Bürgerinnen und Bürger konnten ihre alten Glühbirnen, gegen moderne LED-Leuchtmittel eintauschen. Ganz unkompliziert und kostenlos. Wer seinen Personalausweis dabei hatte, bekam bis zu fünf neue LEDs und gab im Gegenzug ebenso viele alte Leuchtmittel ab.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerEnergie

Top-News aus der Region