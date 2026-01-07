Rümmelsheimer Autobiografie Lebenswanderung aus der Sowjetzone nach Rheinhessen Dieter Ackermann 07.01.2026, 06:00 Uhr

i Hans-Georg Grünert zeichnet in seinem Buch nicht nur politische Verwerfungen, Verfehlungen und verpasste Chancen nach. Er nutzt stets die eigenen Erfahrungen um den Blick auf das große Ganze zu werfen. Dieter Ackermann

Hans-Georg Grünert (77) aus Rümmelsheim hat seine Lebenserinnerungen in einer Autobiografie mit dem Titel „Geteilte Illusionen“ publiziert. Sein Leben führte ihn aus der ehemaligen DDR nach Rheinhessen.

Was es bedeutet, als Kind aus der DDR zu fliehen und dann ein Leben lang zwischen Ost und West zu stehen, das beschreibt der seit 1988 in Rümmelsheim lebende Autor Hans-Georg Grünert (77) in seinem Ende 2025 erschienenen Buch „Geteilte Illusionen – Eine Deutsch-Deutsche Zeitreise“.







Artikel teilen

Artikel teilen