Personell ist der Verein Tafel Lauterecken mit aktuell 49 aktiven Helferinnen und Helfern sehr gut aufgestellt. Über Mund-zu-Mund-Propaganda konnten einige Freiwillige als Verstärkung für das bereits seit Jahren bestehende Tafel-Team gewonnen werden.

„So macht die Arbeit noch mehr Spaß, man kann abwechseln. Es müssen nicht immer die gleichen Helfer im Einsatz sein“, sagt Albert Graf. Er leitet den Verein seit Juli 2024, nachdem sich sein Vorgänger Hans Habermann, der die Lauterecker Tafel seit der Gründung im Frühjahr 2007 geführt hatte, aus Altersgründen zurückgezogen hat. Die erste Lebensmittelausgabe erfolgte am 15. Mai 2007 – damals noch im Tafelladen in der Saarbrücker Straße 61 in Lauterecken. Nach einem Umzug im Jahr 2019 befindet sich der Tafelladen am anderen Ende von Lauterecken, an der Saarbrücker Straße 3.

Fast 50 Ehrenamtler im Team

25 Fahrer und Beifahrer des Tafelbusses sowie 24 Engagierte im Innendienst erfüllen derzeit den Auftrag der Tafel, Lebensmittel, die in Supermärkten, Bäckereien und anderen Verkaufsstellen nicht mehr verkauft werden können, jedoch noch genießbar sind, zu retten und sie auf schnelle und unbürokratische Art sozial und wirtschaftlich benachteiligten Menschen in der Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein und den Dörfern der ehemaligen VG Meisenheim und der Stadt zukommen zu lassen. 111 Bedarfsgemeinschaften, was laut Albert Graf knapp 300 Menschen entspricht, besuchen regelmäßig die Lauterecker Tafel. Andere kommen nur sporadisch. Etwa die Hälfte der Tafelkunden sind deutschstämmig, die andere Hälfte teilt sich auf in Geflüchtete aus der Ukraine und Menschen arabischer Herkunft.

Versorgungslage mit Lebensmitteln schlechter

Die Versorgungslage mit Lebensmitteln stellt sich weniger gut dar als die personelle Situation, die unter anderem mit Verstärkung durch die Medarder Rentnertruppe und einzelne Bürgerbus-Fahrer relativ entspannt ist. Montags und donnerstags steuert der Tafelbus Supermärkte, Bäckereien und andere Verkaufsstellen hauptsächlich in Lauterecken, Meisenheim, Wolfstein, Reipoltskirchen, Niederkirchen und Kreimbach-Kaulbach an. In Lauterecken fehlt der Penny-Markt, der aktuell neu gebaut wird, auch von Lidl sei kaum noch Obst und Gemüse zu bekommen, weil die Filialleitungen vorsichtiger kalkulieren und entsprechend knapp ordern, stellt Albert Graf fest.

„Aber wir sind trotzdem noch zufrieden, weil wir einiges über die Landes- und Bundestafel erhalten. Außerdem arbeiten wir mit den Tafeln in Kusel und Baumholder zusammen und unterstützen uns gegenseitig bei Engpässen. Und wir bekommen auch ab und zu Spenden, beispielsweise von der katholischen Pfarrgemeinde Lauterecken und dem Lions Club oder Vereinen und Schulen sowie Gutscheine, mit denen wir Grundnahrungsmittel einkaufen können. Von Bäckereien in Reipoltskirchen und Kreimbach-Kaulbach werden wir ebenfalls gut versorgt“, fasst Albert Graf zusammen. Auch der Meisenheimer Edeka-Markt Strese unterstützt die Lauterecker Tafel alle Jahre wieder mit der Aktion Tafel-Tüten.

Lob für Ladenvermieter

Lob und Dank spricht der Tafel-Vorsitzende Albert Graf unter anderem dem Vermieter des Tafel-Ladens, Peter Reidenbach, aus: „Herr Reidenbach ist sehr sozial eingestellt und unterstützt die Tafel.“ Über Spenden konnten neben Sicherheitswesten für die Fahrer und Beifahrer des Tafelbusses zusätzlich einheitliche Poloshirts für das Team der Lauterecker Tafel angeschafft werden, was die Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit zeigt und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt.

Der gemeinnützige Tafelladen in der Saarbrücker Straße 3 in Lauterecken ist dienstags, 10 bis 11 Uhr, sowie donnerstags, 15 bis 16 Uhr, geöffnet und während dieser Zeiten auch telefonisch zu erreichen unter der Mobilnummer 0151/53935948.