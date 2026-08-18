Noch drei Tage bis zum Start Lebensmittelretter sind auf dem Jahrmarkt unterwegs Lena Reuther 18.08.2026, 06:00 Uhr

i Bei Streetfood-Festival im Juli informierte ein Foodsharing-Team über die Arbeit. Mit dabei waren auch zwei aus dem Organisations-Team für den Jahrmarkt: Kurt Schröder (2. von links) und Anette Losse (2. von rechts). Kurt Schröder

Dieses Jahr werden am Jahrmarktsdienstag Lebensmittelretter des Vereins Foodsharing auf der Pfingstwiese unterwegs sein, um bei teilnehmenden Beschickern übrig gebliebene Lebensmittel abzuholen, um sie so vor der Tonne zu bewahren.

Eine Premiere auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt: Zum ersten Mal wird es eine groß angelegte Lebensmittelrettung geben. Kurt Schröder, im Organisations-Team der Aktion, klärt über das Vorhaben auf. Am Dienstagabend, 25. August, werden vier Teams des Vereins Foodsharing mit Bollerwagen über die Pfingstwiese ziehen.







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