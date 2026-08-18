Dieses Jahr werden am Jahrmarktsdienstag Lebensmittelretter des Vereins Foodsharing auf der Pfingstwiese unterwegs sein, um bei teilnehmenden Beschickern übrig gebliebene Lebensmittel abzuholen, um sie so vor der Tonne zu bewahren.
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Eine Premiere auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt: Zum ersten Mal wird es eine groß angelegte Lebensmittelrettung geben. Kurt Schröder, im Organisations-Team der Aktion, klärt über das Vorhaben auf. Am Dienstagabend, 25. August, werden vier Teams des Vereins Foodsharing mit Bollerwagen über die Pfingstwiese ziehen.