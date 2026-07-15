Nach 46 Jahren ist Schluss
Lebensmittelmarkt Balzer in Roxheim schließt
Aus gesundheitlichen Gründen schließen Petra und Peter Balzer ihren Lebensmittelmarkt am 18. Juli. Ein Dankeschön geht an langjä
Aus gesundheitlichen Gründen schließen Petra und Peter Balzer ihren Lebensmittelmarkt am 18. Juli. Ein Dankeschön geht an langjährige treue Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner.
Christine Jäckel

Bis zum Schluss konnten sich die Balzers gegen Discounter und Supermärkte behaupten. Nun geht die Ära im Mandeler Weg zu Ende. Das sind die Gründe. 

Lesezeit 2 Minuten
„Eine Ära geht zu Ende“, so hat ein Kunde von Petra und Peter Balzer auf die Mitteilung reagiert, dass der 18. Juli vorerst der letzte Verkaufstag im Lebensmittelmarkt im Mandeler Weg ist. Das Wort „Ära“ ist durchaus angemessen, denn Balzers in Roxheim waren eine Institution und konnten sich bis zum Schluss gegen die wachsende Konkurrenz durch die ringsum aus dem Boden sprießenden Discounter- und Supermärkte behaupten.
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