Lebensmittel bis vor die Haustür: Gemeinsames Modellprojekt zwischen dem Dorfladen am Soonwald und der KRN

Zwischen dem Dorfladen am Soonwald in Winterbach und der KRN ist nun ein Modellprojekt an den Start gegangen. Registrierte Kunden bekommen ihre bestellten Waren mit den Rufbussen nach Hause geliefert.