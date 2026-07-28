Freundin mit Hammer erschlagen Lebenslang für 70-Jährigen nach Mord in Bad Kreuznach Christine Jäckel 28.07.2026, 14:48 Uhr

i Zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach einen 70-Jährigen (rechts), der im Oktober letzten Jahres seine Freundin in Bad Kreuznach erschlagen hat. Christine Jäckel

Ein 70-Jähriger wurde nun vom Landgericht Bad Kreuznach zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er hat gestanden, seine Freundin im Oktober 2025 erschlagen zu haben.

Zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach einen 70 Jahre alten Angeklagten, der gestanden hat, dass er seine langjährige Freundin am 15. Oktober 2025 erschlagen hat. Die Schwurkammer mit der Vorsitzenden Richterin Claudia Büch-Schmitz stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest.







Artikel teilen

Artikel teilen