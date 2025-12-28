Das war 2025: Bad Kreuznach Lebenshilfe wendet ein Scheitern der Neubaupläne ab Harald Gebhardt 28.12.2025, 15:00 Uhr

i Benjamin Rubröder, pädagogischer Vorstand der Lebenshilfe, zeigt, welches Areal der Lebenshilfe am Agnesienberg bebaut werden soll. Cordula Kabasch

Jahresrückblick: Es ist von Anfang an wegen seiner Nähe zum Ellerbach und der damit verbundenen Hochwassergefahr ein umstrittenes Vorhaben: Das Neubauvorhaben der Lebenshilfe am Agnesienberg. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben ...

Ein Bauprojekt am Agnesienberg erhitzt Anfang des Jahres die Gemüter: Die Lebenshilfe Bad Kreuznach will auf ihrem Areal am Agnesienberg 78–80 neu bauen. An ihrem Hauptstandort sollen ein Ersatzbau und ein Ergänzungsbau realisiert werden, um den aktuellen Anforderungen an die Betreuung und Unterbringung von Menschen mit Beeinträchtigungen gerecht zu werden.







