Bauvorhaben am Ellerbach Lebenshilfe: Scheitern der Neubaupläne abgewendet 11.02.2025, 15:00 Uhr

i Auf diesem am Ellerbach gelegenen Gelände am Agnesienberg will die Kreuznacher Lebenshilfe ihre Neubauten errichten. Der Änderung des Bebauungsplans hat der Stadtrat jetzt zugestimmt. Harald Gebhardt

Aufatmen bei der Lebenshilfe: Im Streit um die Neubaupläne am Ellerbach hat sich der Stadtrat auf einen Kompromiss geeinigt. Der heißt: Sorgfältiger prüfen, statt aufs Tempo zu drücken.

Ein Scheitern der Neubaupläne der Kreuznacher Lebenshilfe am Agnesienberg in unmittelbarer Nähe zum Ellerbach ist erst einmal abgewendet. Vom Tisch ist auch ein beschleunigtes Verfahren. Der Stadtrat hat sich am Montag mit überwältigender Mehrheit von 36 Stimmen für ein Regelverfahren mit Umweltverträglichkeitsgutachten und frühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit ausgesprochen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen