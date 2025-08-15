Beim „Supertalent“ hat er vor Poptitan Bohlen gezaubert. In Kirn staunten 33 Kinder bei der Illusionsshow von Daniel Borngässer, welche Karten, Seil-, Flaschen- und Eiertricks er drauf hat. Der Magier macht bei den 66 Tafeln in Rheinland-Pfalz halt.

Ein Zauberer kann alle Sprachen. Sein Publikum versteht ihn ohne Dolmetscher. Da passt die fantastische Illusionsshow von Magier Daniel Borngässer mit seinem „europaweit einzigartigem mobilen Zaubertheater“ gut, wo es mit Sprache und Kommunikation hakt. Etwa in den 66 Tafeln in Rheinland-Pfalz/Saar, wo Menschen vieler Nationalitäten mit Lebensmitteln und Lebensfreude geholfen wird. Zauberer Borngässer (Landau) machte im Steinweg Station, und das Tafel-Team um Ellen Kriegel nahm das Angebot gerne an.

Der 40-jährige gebürtige Karlsruher und gelernter Möbeltischler ist seit 20 Jahren selbstständiger Magier und versteht sein Handwerk – fingerfertig und perfekt in Mimik und Gestik. Der Beifall von 33 Sitzplätzen im klimatisierten Zaubermobil war entsprechend laut und verdient. Bei 35 Grad im Zauberzelt – das wird heiß, dachte das Zauberpublikum. Doch weit gefehlt: Borngässer hat sich im Herbst 2024 einen Klapp-Anhänger angeschafft, der „Simsalabim“ im Winter beheizt, im Sommer gekühlt wird. „In einer Stunde ist alles auf- und abgebaut“, freut sich der Magier über die zauberhafte Arbeitserleichterung, die ihn mobiler macht und die mühsame Zelt-Standplatzsuche überflüssig macht.

i Für die Manegen-Gäste der beiden Zirkusvorstellungen bei der Tafel in Kirn gab es als Zugabe noch ein leckeres Eis. Armin Seibert. Seibert Armin

„Schon mit zehn wollte ich Zauberer werden“, verriet er und bewies in seiner Show mit Karten, Seil-, Flaschen- und Eiertricks, dass er perfekt mit Groß und Klein kommunizieren kann. Das Publikum sitzt ihm auf der Pelle, und glaubt, „Taschenspielertricks“ durchschauen zu können. Aber man kommt ihm nicht auf die Schliche und erkennt neidlos: Der kann’s. Das bewies er als „Supertalent“ mit Dieter Bohlen, der keine Kartentricks mag und skeptisch blockte. Aber der Poptitan ließ sich von Magier Daniel verzaubern, blieb ausnahmsweise sprachlos, als ihm eine von ihm selbst abgezeichnete Karte im Eiswürfel eingepackt präsentiert wurde. Ähnliche Kartentricks zeigte Borngässer bei der Tafel und ließ – passend zur Tafel – einen Löffel im Mund verschwinden und zog eine Gabel heraus.

Sogar auf Kreuzfahrtschiffen oder auf Mallorca erntet der Magier Beifall. „Dabei musste ich erst was G’scheites lernen,“ verrät er, dass die Eltern wenig von seinen „Zauberlehrling-Ambitionen“ hielten. Doch er verwirklichte seinen Traum, zog mit einem Zelt durchs Land, war in der Pfalz und im Badischen erfolgreich. Zwei, drei Mal im Jahr widmet er sich sozialen Projekten und ließ sich gerne auf Tafel-Shows ein. Landesvorsitzende Sabine Altmaier-Baumann hatte ihn im TV gesehen und das Projekt vereinbart. 25 Auftritte bei Tafeln mit Kindern sind gebucht. Sie staunen und klatschen, lassen sich faszinieren und verzaubern – das ist Teilhabe in Reinkultur. Wer ist nicht stolz, mal als Zauber-Assistent auftreten zu dürfen. Der Magier wirkt dabei stets nett und nahbar, kommt heiter und augenzwinkernd und nicht düster daher.

Bei der Magie zählt Geschwindigkeit

Bei der Tafel Kirn gab es gleich zwei Auftritte und dazu leckeres Eis für 70 angemeldete Kinder, das die Kreuznacher Eisdiele „Vadirito“ spendete. Dass zur Premiere einige angemeldete Nachwuchsgäste zu spät kamen oder fehlten, überraschte den Magier nicht. Zu spät kommen sei üblich. Bei seiner Magie wäre das fatal: Da zählt Geschwindigkeit, die „keine Hexerei“ ist. Man weiß es oder ahnt es, doch mit bloßem Auge blieben die Tricks verborgen. Gut so, denn Illusion ist doch schön. Mut macht „Zirkusdirektor“ Borngässer seinen Gästen. Den Kleinen, dass sie – so wie er selbst einst – ihren Lebenstraum verfolgen sollen. Und den Großen, dass es nie zu spät ist, sich verzaubern zu lassen.

Wer den Zauberer in Kirn verpasst hat, wird ihm im TV oder in sozialen Medien noch begegnen und sprachlos begleiten. Zauberer werden überall verstanden. Der Gute-Laune-Beitrag der Tafel für alle, die es nicht leicht haben im Leben hat Hunger auf mehr gemacht.

Info:www.theater-of-illusions.de