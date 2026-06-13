Hüffelsheimerin schützt Tiere
Lebensabend statt Schlachthof: Kuhrettung läuft an
Die beiden Kühe Anni und Felix können freigekauft werden: Elke Herrmann aus Hüffelsheim will die beiden Tiere retten und startet
Die beiden Kühe Anni und Felix können freigekauft werden: Elke Herrmann aus Hüffelsheim will die beiden Tiere retten und startet mit ihrem Verein einen Spendenaufruf.
Elke Hermann

Die Kühe Anni und Felix sollen gerettet werden: Der Hof in Sommerloch, wo die beiden Tiere auf der Weide stehen, wird verpachtet. Die Kühe können freigekauft werden. Elke Herrmann aus Hüffelsheim und ihr Verein KUHnterbunt sammeln Spenden.

Lesezeit 3 Minuten
Anni und Felix grasen auf einer Weide eines Hofs in Sommerloch. Die beiden schwarzen Kühe sollen bald verkauft werden, weil der Pensionshof verpachtet wird. Was dann wird? Vermutlich erwartet die Tiere ein schnelles Ende in kommerzieller Verwertung. Ein Gedanke, bei dem Elke Herrmann (63) mehr als unbehaglich wird.

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