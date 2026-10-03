Meisterkonzerte in Sobernheim Lebendige Klangreise durch Renaissance und Frühbarock Frank Sydow 03.10.2026, 20:00 Uhr

i Wie es der Tradition entspricht, eröffnete Udo Schneberger als künstlerischer Leiter die Meisterkonzerte der Mattheiser Sommerakademie mit einem Konzert an der historischen Johann-Michael-Stumm-Orgel. Frank Sydow

In diesem Jahr hat er einen weiten Weg aus Japan auf sich genommen: Udo Schneberger hat die Reihe der Meisterkonzerte mit einem Orgelkonzert eingeleitet. Das Programm war als Klangreise durch das Europa der Renaissance und des Frühbarock konzipiert.

Es ist eine gute Tradition, dass Udo Schneberger, Initiator und künstlerischer Leiter der Mattheiser Sommerakademie, die Reihe der Meisterkonzerte mit einem Orgelkonzert an der historischen Johann-Michael-Stumm-Orgel der Matthias Kirche einleitet, und damit auf dem Bezugspunkt und Namensgeber der Mattheiser Sommerakademie hinweist.







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