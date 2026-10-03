In diesem Jahr hat er einen weiten Weg aus Japan auf sich genommen: Udo Schneberger hat die Reihe der Meisterkonzerte mit einem Orgelkonzert eingeleitet. Das Programm war als Klangreise durch das Europa der Renaissance und des Frühbarock konzipiert.
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Es ist eine gute Tradition, dass Udo Schneberger, Initiator und künstlerischer Leiter der Mattheiser Sommerakademie, die Reihe der Meisterkonzerte mit einem Orgelkonzert an der historischen Johann-Michael-Stumm-Orgel der Matthias Kirche einleitet, und damit auf dem Bezugspunkt und Namensgeber der Mattheiser Sommerakademie hinweist.