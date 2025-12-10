LBM-Chef Wagner wehrt sich gegen kritische Vorwürfe

Thomas Wagner als Leiter des Landesbetriebs Mobilität sieht seine Straßenplanungsbehörde durch massive Kritik des Leserbriefschreibers Peter Herrmann aus Monzingen in ein falsches Licht gerückt – und er widerspricht.
Thomas Wagner ist ein besonnener Typ, Ausraster liegen ihm nicht. Doch wenn an seinem Haus, dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), ungerechtfertigt Kritik geübt wird, dann steigt sein Blutdruck. Zwei Leserbriefe des Monzingers Peter Herrmann, der als Oberkritiker des regionalen Straßenbaus bekannt ist, haben LBM-Chef Wagner gestört, weil sie aus seiner Sicht viele falsche Aussagen enthielten.