Straßenbau Kreis Bad Kreuznach LBM-Chef Wagner wehrt sich gegen kritische Vorwürfe Robert Neuber 10.12.2025, 14:00 Uhr

i Die Bahnbrücke über die B428 hat einen Rad- und Fußweg Richtung Planig. Der LBM sieht keinen Sinn darin, nun noch eine weitere Querung der vierstreifigen Straße zu planen. Josef Nürnberg (Archiv). Josef Nürnberg

Thomas Wagner als Leiter des Landesbetriebs Mobilität sieht seine Straßenplanungsbehörde durch massive Kritik des Leserbriefschreibers Peter Herrmann aus Monzingen in ein falsches Licht gerückt – und er widerspricht.

Thomas Wagner ist ein besonnener Typ, Ausraster liegen ihm nicht. Doch wenn an seinem Haus, dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), ungerechtfertigt Kritik geübt wird, dann steigt sein Blutdruck. Zwei Leserbriefe des Monzingers Peter Herrmann, der als Oberkritiker des regionalen Straßenbaus bekannt ist, haben LBM-Chef Wagner gestört, weil sie aus seiner Sicht viele falsche Aussagen enthielten.







