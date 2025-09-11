Die Straßenbauarbeiten laufen in Bad Kreuznach und Umgebung nach Plan, wie Thomas Wagner als Leiter des Landesbetriebs Mobilität Bad Kreuznach mitteilt. Er erklärt aber auch, dass es bei der Ochsenbrücke keine Verzögerung mehr geben dürfe.

i Gut 120 Jahre alt ist die Ochsenbrücke mittlerweile - es wird Zeit für einen Neubau. Robert Neuber

Sobald in Bad Kreuznach über die Ochsenbrücke gesprochen wird, wallt die Diskussion um die Ost-West-Trasse auf. Doch Thomas Wagner, Chef des für den regionalen Straßenbau zuständigen Landesbetriebs Mobilität in Bad Kreuznach, macht es im Gespräch mit dieser Zeitung sehr deutlich: „Es gibt bei der Ochsenbrücke kein Warten mehr. Das ist absolut vordringlich. Diese Brücke ist 120 Jahre alt!“ Man könne von Glück sagen, dass hier keine Schwerlastwagen führten, so Wagner, dann wäre die Brücke schon längst nicht mehr zu halten gewesen. „Wir müssen jetzt handeln“, so Wagner, und der Stadt liege auch ein Konzept zur Verkehrsplanung vor, das sowohl Fußgänger als auch Radler berücksichtigt. Man hoffe sehr, dass die Stadt es befürwortet, denn dann könne umgehend an die Planung für das Bauwerk herangegangen werden. Es werde definitiv eine Abkehr von der aktuellen Zwei-Brücken-Konstruktion, es wird nur eine Brücke geben. Die wolle man aber so konstruieren, dass sie gegebenenfalls in der Zukunft an den Seiten verbreitert werden könne.

Was die aktuellen Großbaustellen in der Stadt betrifft, so ist Wagner zufrieden. Der Komplettausbau der B 428 laufe insbesondere wegen der Vollsperrung problemlos und absolut planmäßig. Der vierstreifige Ausbau über 400 Meter werde in diesem Jahr inklusive der Anschlussstellen fertig. Die Kreisel könnten, sofern das Wetter mitspiele und sonst alles gut laufe, wohl auch noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Schlimmstenfalls müsse ein Kreisverkehr im ersten Quartal 2026 gebaut werden. Aktuell sei man entlang des vierstreifigen Ausbaus dabei, die letzten Leitungen in den Boden zu legen; Ende September werde der Asphalt aufgetragen. Die Kosten für diesen Ausbau sind mit 2,8 Millionen Euro kalkuliert, die komplett vom Bund getragen werden.

i Hier "flutscht" es, was den Ausbau betrifft: Aufgrund der Vollsperrung der B428 kann schnell gearbeitet werden. Robert Neuber

Komplizierter ist die Baustelle im Salinental, was laut Wagner eben daran liege, dass in sechs Abschnitten gebaut werden müsse. Aktuell sei man an der Nahebrücke im ersten Bauabschnitt gut dabei, hier wird demnächst die Felswand eine Sicherung aus verankertem Spritzbeton bekommen, davor wird eine mit Naturstein verblendete Mauer gebaut. Drei Jahre werden die Bauarbeiten im Salinental dauern, teilweise wird die B 48 im „Vollausbau“ saniert, das heißt, es wird auch der tragende Untergrund erneuert. Einige Abschnitte werden hingegen nur neu asphaltiert. 4 Millionen Euro an Baukosten sind hier angesetzt, davon trägt der LBM 3 Millionen, die Stadt 1 Million Euro.

i Ochensbrücke: So, wie es im Jahre 2011 mal geplant war (siehe Bild), wird es nicht werden. Es wird nur ein Brückenbauwerk entstehen, das allerdings für eine Verbreiterung vorbereitet werden soll. Stadtarchiv Bad Kreuznach

Der Ausbau der K 45 zwischen Schöneberg und der L 240 Richtung Neupfalz wird noch in diesem Jahr erfolgen (1 Million Euro); geplant ist zudem die L 182 zwischen der Einmündung L 375 an der Lochmühle und Hundsbach, dann die K 67 zwischen Schweinschied und Löllbach (600.000 Euro).

Fertiggeworden ist die L 239 zwischen dem Forsthaus Thiergarten am Schanzerkopf und der Gräfenbacherhütte. Im Bau ist die L 184 zwischen Bruschied und Schneppenbach; der Abschnitt von Schneppenbach nach Woppenroth wird in diesem Jahr fertiggestellt (1,1 Millionen Euro).

Keine große Nachfrage nach B41-Ausbau﻿

Fragt man Thomas Wagner danach, welches Projekt er in seiner Karriere gerne vollendet sehen würde, so kommt der Wunsch nach dem Lückenschluss des vierstreifigen Ausbaus zwischen Flughafen Hahn und Longkamp. Ausgerechnet seine Heimatgemeinde Morbach hatte hier mit einer Klage für eine Verzögerung gesorgt. Womit man bei der Frage wäre, wie es denn im Kreis Kreuznach mit der B 41 weitergehen könnte. Hier sieht Wagner nüchtern eine Abkehr vom jahrzehntelang gehegten Wunsch nach größeren Ausbauplänen. Außer in Martinstein. Hier läuft das Raumplanungsverfahren, und bevor das nicht abgeschlossen sei, könne man nichts weiter planen. Er sehe in nächster Zukunft keine großartig neuen Straßen. Es werde vor allem darum gehen, die existente Infrastruktur zu pflegen.

Übrigens ist Thomas Wagner als Leiter des Straßenbauamts LBM ganz sicher kein Automobilfreak. Der Morbacher fährt seit über 20 Jahren mit dem Zug zur Arbeit nach Kreuznach, er ist täglich drei Stunden unterwegs...