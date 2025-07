Die Arbeiten am Umbau der B48 im Kreuznacher Salinental haben begonnen. Bei der Verkehrsregelung an der Baustelle wurde aber einmal mehr nicht an die Interessen Fußgänger und Radverkehr gedacht, kritisiert die Stadtratsfraktion der Grünen.

Immer wieder gibt es Baustellen in der Kreisstadt. Das ist nicht zu vermeiden. Aber dass man dabei den Fuß -und Radverkehr einfach ignoriert, dürfte wohl im Land ein einmaliges Verhalten darstellen, kritisieren die Vorsitzenden der Kreuznacher Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Juliane Rohrbacher und Hermann Holste. Aktuelles Negativbeispiel dafür ist aus ihrer Sicht die Baustelle der B48 im Salinental. Bauträger der Maßnahme, die sich mit Pausen im Winter drei Jahre lang hinziehen wird, weil man eine Vollsperrung der viel befahrenen Bundesstraße vermeiden will, ist der Kreuznacher Landesbetrieb Mobilität (LBM). Die Verkehrssicherungspflicht liegt aber bei der Stadt.

i Direkt hinter der Kurve nach der Salinenbrücke laufen die Arbeiten für eine Behelfsspur auf dem früheren Gehweg auf der Südseite der B48. Harald Gebhardt

Begonnen wurde mit den Bauarbeiten vor Kurzem direkt hinter Salinenbrücke und der Einmündung des Nachtigallenwegs in Richtung Salinental. Eine höchst problematische Stelle: Zum Berg hin müssen Hangsicherungsarbeiten gemacht werden, auf der Südseite der Straße wird direkt hinter der Salinenbrücke auf dem früheren Gehweg eine provisorische Fahrspur eingerichtet. Der Autoverkehr wird über eine Wechselampel geregelt. Auf der Baustelle tut sich momentan nicht viel, doch aktuell halten sich die Wartezeiten für die Autofahrer noch in Grenzen. Wie sich das nach den Ferien entwickelt, bleibt abzuwarten.

Doch an Fußgänger und Radfahrer wurde offenbar nur wenig gedacht, kritisieren die Grünen. Sie führten „aufgrund vieler Beschwerden von Fußgängern und Radfahrern“ am Freitagmorgen eine Besichtigung vor Ort durch. „Wir dachten, dass die bisherigen mangelhaften Zustände für den Fuß- und Radverkehr an den Baustellen im Stadtgebiet nicht mehr zu toppen seien, doch was wir hinter der Salinenbrücke gesehen haben, schlägt bisher alles Dagewesene“, wird Jule Rohrbacher deutlich. „Der Fuß -und Radverkehr wird hier völlig ignoriert. Ja, man kann sagen, für die Verantwortlichen dieser Baustelle gibt es offensichtlich außer den Autos keine weiteren Verkehrsteilnehmer“, so Hermann Holste.

i Eine Zumutung mit Unebenheiten, Schotter und Wasserpfützen ist der Weg an der Bergseite, den Fußgänger und Radfahrer aktuell nutzen müssen. Das soll jetzt besser werden, verspricht der LBM. Harald Gebhardt

Sie haben deshalb an die Verantwortlichen im Ordnungsamt und im Bauamt geschrieben und fordern, dass umgehend ein Ortstermin an der Baustelle mit allen Verantwortlichen stattfinden soll. „Die desaströsen Zustände für Fußgänger und Radfahrer“ müssten sofort und ohne Zögern behoben werden. Rohrbacher und Holste erinnern die Stadt dabei an ihre Verkehrssicherungspflicht: „Wenn dort ein Unfall mit Fußgänger und Radfahrer passiere, könnte dies für die Stadt sehr teuer werden“, schreiben sie in einer Pressemitteilung.

Nicole Aumer, die als Abteilungsleiterin beim städtischen Ordnungsamt unter anderem für Baustellenanordnungen zuständig ist, hat daraufhin den Landesbetrieb angeschrieben. Erfreulicherweise hat der LBM umgehend reagiert und will die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessern – auch wenn sich „die Kritik daran“, so Projektingenieur Remigius Franzen vom LBM, „in Grenzen gehalten hat“. Er bittet auch um Verständnis dafür, dass die Regelungen an der Baustelle nicht auf Anhieb perfekt klappen. Man werde aber „die wenigen Einwände und Beschwerden“ der Bürger abarbeiten und dort, wo es möglich und erforderlich ist, nachjustieren. Dies geschehe zunächst dadurch, „dass wir dem Fußgänger- und Radverkehr durch zusätzliche Beschilderung die Alternativroute über die Fußgängerbrücke am Schwimmbad empfehlen“. „Da es zwischen der Nahebrücke und dem Schwimmbad keine Zwischenziele für Fußgänger und Radfahrer gibt, ist dies prinzipiell die kürzeste und auch gefahrloseste Verbindung zwischen dem Bereich vor und nach der Baustelle.“

i Rampen, um die hohen Bordsteine zu überwinden, lassen sich an dieser provisorischen Querung für Fußgänger und Radfahrer auf der Salinenbrücke laut LBM nicht anbringen. Harald Gebhardt

Die Bordsteinangleichung im Bereich der provisorischen Fußgängerampel am Parkplatz für den dortigen Querungsverkehr wird in dieser Woche mit den Asphaltarbeiten für den Anbau auf der Naheseite erledigt werden. „Die Herstellung der erforderlichen zusätzlichen Beschilderung wird insgesamt ein paar Tage in Anspruch nehmen und vermutlich erst mit der Umstellung des Baufeldes auf die Bergseite geschehen. Dies sollte Anfang nächster Woche der Fall sein“, so Franzen. Dazu gehört auch eine Ausschilderung in der Salinenstraße am Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung Cecilienhöhe. Eine bauliche Verbesserung mit barrierefreien Querungsmöglichkeiten ist insbesondere auf der Nahebrücke laut LBM aber nicht möglich, weil die Anrampungen für eine Barrierefreiheit nicht herstellbar sind.