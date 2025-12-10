Wohl überforderte Wirtin Lauwarme Mayo und Ekel-Zustände in Bistro in Bad Kreuznach Christine Jäckel 10.12.2025, 06:00 Uhr

i Die 33-jährige Wirtin eines Bad Kreuznacher Café-Bistros, musste sich wegen erheblicher Hygieneverstößen im Dezember 2024 vor dem Amtsgericht verantworten. Christine Jäckel. Christine jäckel

Verschmutzte Eimer, muffiger Schweinelachs und Schimmel im Tomatenmark: In Bad Kreuznach sorgte ein Bistro für Ekel und eine gerichtliche Aufarbeitung. Warum die Wirtin mit einer milden Strafe davonkam.

Vor gut einem Jahr stellten Mitarbeiter der Lebensmittelkontrolle der Kreisverwaltung in einem Bistro in Bad Kreuznach ekelerregende Zustände fest. Diese wurden durch die Betreiberin umgehend behoben, weshalb das Lokal auch bald wieder öffnen durfte. Der Fall kam dennoch zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach, weil die 33-jährige Wirtin Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen