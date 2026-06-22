Auszeichnungen und Ehrungen sowie eine kleine Feier im Foyer der Sporthalle Lautecken gehörten zum Schulabschluss an der Fachoberschule dazu.
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Viele lobende und auch nachdenklich stimmende Grußworte, Musikstücke von der pädagogischen Koordinatorin Andrea Sihler, Auszeichnungen und Ehrungen sowie eine kleine Feier im Foyer der Sporthalle mit Getränken und Snacks begleiteten die insgesamt 33 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule an der Realschule plus Lauterecken/Wolfstein am Freitagabend in einen neuen Lebensabschnitt nach der Schulzeit.