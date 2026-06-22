Abschluss an Realschule plus
Lauterecken: 33 Schüler starten neuen Lebensabschnitt
33 Absolventen - 15 mit dem Schwerpunkt Gesundheit, 18 mit dem Schwerpunkt Wirtschaft - haben den Abschluss der Fachoberschule a
33 Absolventen - 15 mit dem Schwerpunkt Gesundheit, 18 mit dem Schwerpunkt Wirtschaft - haben den Abschluss der Fachoberschule an der Realschule plus Lauterecken/Wolfstein erreicht. Sie wurden am Freitagabend mit einer Feier in der festlich geschmückten Turnhalle verabschiedet.
Roswitha Kexel

Auszeichnungen und Ehrungen sowie eine kleine Feier im Foyer der Sporthalle Lautecken gehörten zum Schulabschluss an der Fachoberschule dazu. 

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Viele lobende und auch nachdenklich stimmende Grußworte, Musikstücke von der pädagogischen Koordinatorin Andrea Sihler, Auszeichnungen und Ehrungen sowie eine kleine Feier im Foyer der Sporthalle mit Getränken und Snacks begleiteten die insgesamt 33 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule an der Realschule plus Lauterecken/Wolfstein am Freitagabend in einen neuen Lebensabschnitt nach der Schulzeit.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung

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