Es wird aber auch Zeit! Das Projekt Erneuerung der Laufbahn im Stadion Salinental soll im Spätsommer 2027 angegangen werden. Die Tartanbahn ist schon seit Jahren marode.
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Der Haushaltsplan 2027 mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2027 bis 2031 im Bereich Sport steht. Einstimmig hat der Sportausschuss den Empfehlungsbeschluss für den Finanzausschuss gefasst, es so zu beschließen. Einziges Großprojekt bei den Investitionen ist die Sanierung der Tartanlaufbahn im Stadion Salinental.