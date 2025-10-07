Prioritätenliste für Förderung Laufbahn im Kreuznacher Salinental nur auf Platz zwei 07.10.2025, 12:05 Uhr

i Schadhaft sind die Laufbahnen im Stadion Salinental, die vorrangig saniert werden sollen. Jens Fink

Das kam überraschend: Die Sanierung der Laufbahnen im Stadion Salinental steht nicht mehr auf Platz eins der Prioritätenliste für die Sportanlagen-Förderung für 2026.

Als „bitter“ empfindet es der Kreuznacher Sportdezernent Markus Schlosser (parteilos), dass der Sportstättenbeirat des Kreises die Erneuerung der Laufbahnen im Stadion Salinental von Platz eins der Prioritätenliste des Landkreises Bad Kreuznach für die Sportanlagen-Förderung 2026 durch das Land genommen und auf Platz zwei gesetzt hat.







