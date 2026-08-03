Betrunken am Steuer Laterne aus der Verankerung gerissen 03.08.2026, 10:24 Uhr

i Polizeieinsatz in Bad Kreuznach: Ein alkoholisierte Fahrer hat einen Unfall auf der B48 verursacht. Marcus Brandt/dpa

In Bad Kreuznach landet ein Pkw nach einer Kurvenfahrt im Gehweg – eine Laterne wird herausgerissen, das Auto schwer beschädigt. Polizei stellte Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest und leitete ein Verfahren ein.

Am Sonntag, 2. August, kam es gegen 20.19 Uhr auf der Bundesstraße 48 im Bereich der Straße Brückes zu einem Verkehrsunfall. Dabei stand ein Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Der 27-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die Straße Brückes (B48) aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung B41.







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