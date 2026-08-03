In Bad Kreuznach landet ein Pkw nach einer Kurvenfahrt im Gehweg – eine Laterne wird herausgerissen, das Auto schwer beschädigt. Polizei stellte Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest und leitete ein Verfahren ein.
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Am Sonntag, 2. August, kam es gegen 20.19 Uhr auf der Bundesstraße 48 im Bereich der Straße Brückes zu einem Verkehrsunfall. Dabei stand ein Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Der 27-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die Straße Brückes (B48) aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung B41.