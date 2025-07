„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, war Friedrich Schiller überzeugt, und der niederländische Historiker Johan Huizinga prägte den Begriff des „homo ludens“ – der spielende Mensch. Wie das im Kreis Bad Kreuznach aussehen kann, schauen wir uns diese Woche an. Lasset die Spiele beginnen!

Brettspiel zum Gruseln

i Dieter Krewet vom Verkehrs- und Verschönerungsverein, Erzieherin Sabrina Hund (Mitte) und Ortsbürgermeisterin Andrea Silvestri testeten in der Feilbingerter Kita Oberlin das neue Spiel "Lemi Kunterbunt", in dem das örtliche Schlossgespenst für Kinder zum Würfelspaß wird. Helena Gohres

Das Feilbingerter Lemberggespenst Lemi steckt offenbar voller rätselhafter Überraschungen und hat nun wieder etwas Neues ausgeheckt: „Lemi Kunterbunt“ – das Brettspiel für große und kleine Gruselfans. Das hat man in der Kita Oberlin in Feilbingert erprobt, die natürlich die allererste Auflage erhielt. Wie viel Spaß es machen kann, wurde schon beim Probespielen klar, wie Ortsbürgermeisterin Andrea Silvestri berichtet. Die Kinder kennen und lieben „ihr“ kleines Gespenst, und laute „Lemi“-Rufe ertönten immer wieder durch den Raum. Als Testspieler erklärte sich auch Dieter Krewet vom hiesigen Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) bereit, und Erzieherin Sabrina Hund hatte fünf Vorschulkinder als Spieletester dabei. Gleich gab es spontan Ideen für zwei weitere tolle Spielvarianten mit Farb- und Zahlenwürfeln. Erfahrungen, die während der Testphase mit dem Spiel in der Kita gemacht werden, gibt Sabrina Hund an den VVV weiter. Ziel des Spiels ist es, die Farbkompetenz und die Konzentration der Spieler zu steigern. Schon bei der ersten Spielrunde zeigte sich, dass diese bei den teilnehmenden Kindern noch besser ausgeprägt sind als bei den Erwachsenen. „Es ist erst einmal nur ein Testlauf“, sagt Krewet. Erst mal will man sehen, wie Kinder auf das Spiel reagieren und welche Ideen sich beim Spielen entwickeln. Der VVV hofft, sich vor einer Aktion, Rat und Hilfe bei den Fachleuten aus der jeweiligen Zielgruppe holen zu können. „Dann läuft eben alles viel besser“, ist auch Silvestri überzeugt. Sollte das Spiel Anklang finden, könnte es groß herauskommen: Dann soll „Lemi Kunterbunt“ bei Bedarf kostenlos in weitere Kitas kommen. Der VVV weist mit der Aktion zugleich auf die neue Suchspiel-Wanderung „Lemi Kunterbunt“ am 14. September von 11 bis 14 Uhr auf dem Lemberg hin. Eine größere kommerzielle Verwertung des Spiels ist nicht angedacht, aber natürlich hofft der Verein auf einen kleinen regionalen Erfolg. Der Erlös aus dem Verkauf der Lemi-Tafeln (erhältlich in der Lemberghütte und bei der Buchhandlung Leseratte in Bad Kreuznach) trägt schon lange zum Erhalt und der Gestaltung des Familienwanderweges bei – das Spiel könnte ebenfalls einen Teil dazu beisteuern.

Spielplatz zum Wohlfühlen

i Freiwillige Helfer haben auf dem Spielplatz in der Hüffelsheimer Rheingrafenstraße neue Spielgeräte aufgestellt, sehr zur Freude der kleinen Gemeindebewohner. Christopher Keiper

Auch in Hüffelsheim setzt man sich dafür ein, den kleineren Einwohnern besonders schöne Orte zu schaffen. So haben Helfer auf dem Spielplatz in der Rheingrafenstraße neu angeschaffte Spielgeräte aufgestellt. Ein Aktivitätenfeld mit Hängematte gehört nun zu den Attraktionen des Platzes und soll noch ergänzt werden. Der Spielplatz samt Geräten war in die Jahre gekommen, ist aber der einzige Spielplatz südlich der Hauptstraße und ein beliebter Treffpunkt für Eltern, die ihre Kinder aus der benachbarten Kindertagesstätte abholen. Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes ermöglichten durch die Bereitstellung des Erlöses ihrer Pizzabackaktion und des Plätzchenverkaufs zu Weihnachten die Generalüberholung des Platzes und den Kauf neuer Spielgeräte. Zum Abschluss des nächsten „Bauabschnitts“ feierten die Elterngruppe, Helfer und Kinder gemeinsam mit Würstchen, Brezeln, Eis und Popcorn. Für die Mädchen und Jungen gab es Glitzertattoos, Kinderschminken und Wasserspiele. Geplant ist noch ein neuer Anstrich für die vorhandenen Spielgeräte und einige Neubeschaffungen. Dafür wollen die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes im September wieder Pizza backen und der Erlös des Spielplatzfestes wird ebenfalls reinvestiert.

Spielfilm zum Schwärmen

i Cinema Culinaria in Stromberg Thomas Klabunde

Kommen wir von den Spielen und Spielgeräten für die Kleinen, zu einem echten Spielfilmklassiker für das erwachsene Publikum. So hatte die Kulturinitiative zu einer besonders genussvollen Kinovorstellung ins Cinema Culinaria eingeladen. Rund 30 Filmfans kamen im „Ich bin dabei“-Treff in nostalgische Stimmung – nicht nur wegen des Films „Sonnenallee“, sondern auch dank ausgetüftelter Rezepte, die ein kleines Stück damaliger, ostdeutscher Küche nach Stromberg brachten. Für das leibliche und geistige Wohl war also offenbar gut gesorgt, wie aus dem Bericht der Kulturinitiative hervorgeht. Und der Bonus: Erstmals sollten neue Leinwand und Beamer (dank Förderung der Lokalen Aktionsgruppe Hunsrück) ein noch besseres Filmerleben schaffen. Die bewegten Bilder entführten so die Zuschauer in die 1970er-Jahre nach Ost-Berlin, genauer gesagt in eine kleine Straße direkt an der Mauer: die Sonnenallee. Hier geht es um rebellische Teenager, die Liebe zur Musik und dem tiefen Wunsch nach Freiheit. „Regisseur Leander Haußmann gelingt mit Sonnenallee eine bittersüße, oft komische und doch berührende Hommage an das Lebensgefühl einer ganzen Generation im Osten Deutschlands – ein Film voller ironischer Zwischentöne, Slapstick und überraschender Tiefe“, bilanziert die Kulturinitiative. Mit Lachern, nachdenklichen Momenten, gutem Essen und verbesserter Technik war der Abend rundum gelungen. Dabei verspricht die Kulturinitiative: Fortsetzung folgt! Weitere Veranstaltungen im Cinema Culinaria und rund ums Heimatmuseum sind in Planung.

Spiel mit den Blüten

i Ein Taubenschwänzchen hat sich am Schmetterlingsflieder niedergelassen, wie unsere Leserin Pia Trautwein eindrucksvoll festgehalten hat. Pia Trautwein

Nicht nur der Mensch spielt gern, auch die Tiere erfreuen sich an solcher Art der Unterhaltung – zumindest mag es so erscheinen, wenn sich ein Taubenschwänzchen am Schmetterlingsflieder niederlässt und mit den Blüten spielt. Wie das aussieht, hat uns unsere Leserfotografin Pia Trautwein in einer Nahaufnahme wunderbar eingefangen. Auch im Tierreich hat das Spielen eine wichtige Bedeutung, ist es doch häufig Lernen und Training für die manchmal harte Realität. So fern sind sich Mensch und Tier also gar nicht. Und zum Ende muss es natürlich heißen: Game over!