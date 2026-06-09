Kabarettist in Bad Kreuznach Lars Reichow begeistert im Kurhaussaal mit „Boomerland“ Josef Nürnberg 09.06.2026, 06:00 Uhr

i Lars Reichow erklärte die Welt auf sine ganz eigene Art - mal wortgewaltig, mal musikalisch. Josef Nürnberg

Lars Reichow begeistert im Kurhaussaal mit seinem Programm „Boomerland“. Der Mainzer Kabarettist spannt den Bogen zwischen den Generationen und trifft den Nerv der Zeit – scharfzüngig und unterhaltsam.

Lars Reichow weiß, sein Publikum und seine Fangemeinde zu begeistern. Das unterstrich er am Sonntagabend im Kurhaussaal des Kurhauses mit seinem Programm „Boomerland“. Dass die meisten Zuhörer im nicht komplett ausverkauften Kurhaussaal selbst wie Reichow zur Boomer-Generation gehörten, machte nichts, denn schließlich resümierte der Mainzer Kabarettist (Jahrgang 1964) scharfsinnig, dass Boomer nichts dafür können, dass sie Boomer sind.







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