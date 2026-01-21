Auftritt in der Nahetalarena Lars Redlich: Der Thermomix unter den Kleinkünstlern Lena Reuther 21.01.2026, 18:00 Uhr

i Musikkabarettist Lars Redlich ist am 24. Mai beim Comedy-Charity-Event "Bad Kreuznach lacht ..." dabei. Karim Khawatmi

Musikkabarettist Lars Redlich verbindet bei seinen Auftritten Gesang, Tanz und Comedy. Aus diesem Grund wird er auch als „Thermomix unter den Kleinkünstlern“ bezeichnet. Am 24. Mai ist er bei der Veranstaltung „Bad Kreuznach lacht ...“ zu Gast.

Musikkabarettist Lars Redlich ist Teil der diesjährigen Ausgabe des Comedy-Charity-Events „Bad Kreuznach lacht …“ am Sonntag, 24. Mai. Für den 44-Jährigen ist es der erste Auftritt bei der Veranstaltung, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.







