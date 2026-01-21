Musikkabarettist Lars Redlich verbindet bei seinen Auftritten Gesang, Tanz und Comedy. Aus diesem Grund wird er auch als „Thermomix unter den Kleinkünstlern“ bezeichnet. Am 24. Mai ist er bei der Veranstaltung „Bad Kreuznach lacht ...“ zu Gast.
Lesezeit 2 Minuten
Musikkabarettist Lars Redlich ist Teil der diesjährigen Ausgabe des Comedy-Charity-Events „Bad Kreuznach lacht …“ am Sonntag, 24. Mai. Für den 44-Jährigen ist es der erste Auftritt bei der Veranstaltung, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.