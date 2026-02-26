Porträt zur Landtagswahl 2026 Lars Medingers Schrecken auf Borneo Robert Neuber 26.02.2026, 10:35 Uhr

i Lars Medinger, ein original Hargesheimer Bub, hier vor der Sponheimer Klosterkirche, tritt für Bündnis 90/Grüne im Wahlkreis 18 an. Sabine Friedrich

Ein Hargesheimer Grüner tritt an, um den Wahlkreis 18 Kirn-Bad Sobernheim zu erobern. Lars Medinger ist 43 Jahre alt, Betriebswirt und in einem Kreuznacher IT-Unternehmen beruflich aktiv.

Lars Medinger ist ein Hargesheimer Bub. Der 43 Jahre alte Betriebswirt tritt für die Bündnis 90/Grünen im Wahlkreis 18 an, und das ist natürlich auch der Grund, warum wir uns zum Gespräch in der Kirner Pizzeria Costa Verde treffen. Klar: Medinger, der sonst wenig mit dem Kirner Land zu tun hat, muss ein kleines Signal setzen, um für die Grünen vor Ort zu werben.







Artikel teilen

Artikel teilen