Porträt zur Landtagswahl 2026
Lars Medingers Schrecken auf Borneo
Lars Medinger, ein original Hargesheimer Bub, hier vor der Sponheimer Klosterkirche, tritt für Bündnis 90/Grüne im Wahlkreis 18
Lars Medinger, ein original Hargesheimer Bub, hier vor der Sponheimer Klosterkirche, tritt für Bündnis 90/Grüne im Wahlkreis 18 an.
Sabine Friedrich

Ein Hargesheimer Grüner tritt an, um den Wahlkreis 18 Kirn-Bad Sobernheim zu erobern. Lars Medinger ist 43 Jahre alt, Betriebswirt und in einem Kreuznacher IT-Unternehmen beruflich aktiv. 

Lesezeit 3 Minuten
Lars Medinger ist ein Hargesheimer Bub. Der 43 Jahre alte Betriebswirt tritt für die Bündnis 90/Grünen im Wahlkreis 18 an, und das ist natürlich auch der Grund, warum wir uns zum Gespräch in der Kirner Pizzeria Costa Verde treffen. Klar: Medinger, der sonst wenig mit dem Kirner Land zu tun hat, muss ein kleines Signal setzen, um für die Grünen vor Ort zu werben.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWK 18 – Kirn/Bad Sobernheim

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren