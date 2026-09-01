Seit einem Jahr ist die 23-Jährige neue Geschäftsführerin von Weinland Nahe. Doch wie geht moderne Vermarktung von alten Traditionen? Eine Geschichte über digitales Marketing, bemalte Blumentöpfe und Events in guter Gesellschaft.
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Die Mischung macht’s – so könnte man das Credo von Lara Mindnich wohl am besten beschreiben. Und Abwechslung findet die 23-Jährige nicht nur in ihrer Rolle als Geschäftsführerin von Weinland Nahe, sondern natürlich auch in dem flüssigen Schatz, um den sich das Leben der Wallhäuserin schon seit Kindertagen dreht – der Wein.