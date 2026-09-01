Weinmachen im Wandel Lara Mindnich: Werden wieder Naheweinmajestät haben Markus Kilian 01.09.2026, 17:00 Uhr

i Lara Mindnich (23) ist seit einem Jahr Geschäftsführerin von Weinland Nahe. Sie ist überzeugt: Im Herbst gibt es wieder eine Naheweinmajestät – die Organisation ist eines von vielen Projekten des Vereins. Markus Kilian

Seit einem Jahr ist die 23-Jährige neue Geschäftsführerin von Weinland Nahe. Doch wie geht moderne Vermarktung von alten Traditionen? Eine Geschichte über digitales Marketing, bemalte Blumentöpfe und Events in guter Gesellschaft.

Die Mischung macht’s – so könnte man das Credo von Lara Mindnich wohl am besten beschreiben. Und Abwechslung findet die 23-Jährige nicht nur in ihrer Rolle als Geschäftsführerin von Weinland Nahe, sondern natürlich auch in dem flüssigen Schatz, um den sich das Leben der Wallhäuserin schon seit Kindertagen dreht – der Wein.







Artikel teilen

Artikel teilen