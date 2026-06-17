Situation ist Herausforderung
Langenlonsheimer Schule in Not: Räume und Mensa fehlen
Vor Ort gingen Rektorin Friederike Rabe (6. von links) und VG-Bürgermeister Michael Cyfka (3. von rechts) auf die Situation der
Vor Ort gingen Rektorin Friederike Rabe (6. von links) und VG-Bürgermeister Michael Cyfka (3. von rechts) auf die Situation der Räumlichkeiten der Grundschule Langenlonsheim ein.
Dieter Ackermann

Von der Platznot an der Grundschule am Sonnenberg Langenlonsheim machte sich jetzt der Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde ein Bild.

Lesezeit 1 Minute
Die Grundschule am Sonnenberg Langenlonsheim wird von 250 Schülerinnen und Schülern, davon 80 in der Betreuung und 70 in der Ganztagsbetreuung, besucht. Es gibt ein tolles pädagogisches Konzept mit dem Schwerpunkt „Gemeinsam Lernen“, dazu engagierte Lehrkräfte, doch die entsprechende, hundertprozentige Umsetzung scheitert an den fehlenden Raumkapazitäten und der räumlichen Enge.

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Oeffentlicher AnzeigerBildung

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