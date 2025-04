Bei strahlendem Sonnenschein öffnete die Kirner Privatbrauerei am Samstag ihre Tore und lud zum traditionellen Hoffest ein. Rund 2000 gut gelaunte Gäste folgten der Einladung und genossen einen Tag voller Bierspezialitäten, Musik und kulinarischer Höhepunkte. In diesem Jahr präsentierte sich das Festgelände in neuem Gewand: Die Brauerei hatte den Innenhof neu gestaltet und mit der längsten Theke des Kirner Landes ein echtes Highlight geschaffen. Lange Wartezeiten gehörten damit der Vergangenheit an – der schnelle Biergenuss stand im Vordergrund. Für die Verpflegung sorgte das „Restaurant zum Soonwald“, das die Besucher mit leckeren Speisen vom Grill verwöhnte. Ergänzt wurde das Angebot durch eine Vielzahl an frisch gezapften Bierspezialitäten – von klassischen Sorten bis hin zu kreativen Neuheiten.

Eine spannende Neuerung war die Tasting-Station, bei der Gäste zwei neue alkoholfreie Biervarianten – Holunder und Zwickel – probieren und bewerten konnten. Die beliebteste Kreation soll künftig in die Produktion aufgenommen werden. Musikalisch sorgte die Band XXL-Steirer mit einer mitreißenden Mischung aus Alpenrock, Oldies und Partyhits für ausgelassene Stimmung. Auch an Merchandise-Fans wurde gedacht und die neuen Artikel wie Shirts und ein Frühjahrs-Hoodie vorgestellt.

i Prost: Hannah Mühl, Lena Fromm und Pauline Hager (von links) freuten sich schon lange auf das Fest. Sebastian Schmitt

Ein weiteres Highlight kündigte die Brauerei ebenfalls an: Im Oktober 2025 findet erstmals das Oktoberfest „Kirner Wiesen“ auf dem Brauereigelände statt. Am 24. und 25. Oktober wird die Band Rockspitz im großen Festzelt für Stimmung sorgen. Der Vorverkauf startet bereits im Mai. Auch in die Zukunft wird investiert: Ende Mai wird die Brauerei neue Gärtanks von 14 Metern Höhe installieren – ein logistisches Großprojekt, bei dem die Tanks per Kran von oben ins Gebäude eingehoben werden. Geschäftsführer Sven Schirmer zeigte sich hochzufrieden: „Über 2.#000 friedliche Gäste, bestes Biertrinker-Wetter und eine tolle Stimmung – besser hätte unser Hoffest nicht verlaufen können.“