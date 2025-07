Bis die Gewitter am Sonntag über das Kreisgebiet zogen, lief die Getreideernte auf den Äckern im Kreis Bad Kreuznach auf vollen Touren. Jeder Mähdrescher, der verfügbar war, war in den letzten Tagen bis spät in die Nacht im Einsatz.

Auch für Landwirt Jürgen Braun aus Ippesheim herrschte bis zu den Gewittern volles Programm. Begonnen hat er mit seiner Ernte vergangenen Dienstag, als er im Lohndrusch Gerste abmachen ließ. Eigentlich trifft man Braun während der Ernte mit seinem gut 40 Jahre alten John-Deere-Mähdrescher stets rund um Ippesheim an. Aus arbeitswirtschaftlichen Überlegungen hatte er sich jedoch dafür entschieden, die Gerstenernte an einen Dienstleister zu vergeben. Am Freitag stieg er dann mit seinem eigenen Drescher in die Weizenernte ein. In Anbetracht der Trockenheit im März und Mai spricht Braun von einem zufriedenstellenden Ertrag. Möglicherweise wird er nicht überall A-Weizen ernten können. Dieser zeichnet sich durch einen hohen Rohproteingehalt und bestimmte Qualitätsmerkmale aus, die entscheidend für die Backqualität sind, da sie das Klebergerüst im Teig beeinflussen, wodurch ein gutes Backergebnis erzielt wird.

Allerdings hat Braun erst Weizenschläge auf nachhaltigen – sprich guten – Standorten in der Nähe des Ippesheimer Sees gedroschen. Wie es auf schlechteren Standorten aussieht, das wird er im Laufe der Ernte erfahren. Wichtig ist für ihn, dass sein Mähdrescher durchhält und die Ernte reibungslos verläuft.

i Clement Milot von der Raiffeisen Hunsrück in Weinsheim zieht eine Rapsprobe aus der Anlieferung auf dem Anhänger. Josef Nürnberg

Neben Gerste und Weizen baut Braun noch Sonnenblumen und Mais an. „Den Raps, den ich ausgesät hatte, habe ich umgebrochen, da er nicht richtig aufgegangen ist“, berichtet der Landwirt. Auch wenn Braun sich in den nächsten Tagen trockenes Erntewetter wünscht, weiß er auch, dass Sonnenblumen und Raps dringend Regen brauchen. Auch die Zuckerrübe, die so mancher seiner Kollegen anbaut, lechzt nach Wasser.

Rege Betriebsamkeit herrschte am Wochenende nicht nur bei den Landwirten, sondern auch der Landhandel hatte jede Menge zu tun. So dachten die Mitarbeiter der Raiffeisen Hunsrück in der Getreideannahme in Weinsheim am Samstagnachmittag überhaupt nicht an Wochenende. Beinahe im Minutentakt lieferten am Samstag die Landwirte bis weit in den Abend Weizen und zum Teil auch schon Raps an. Mittlerweile gehört die Annahme in Weinsheim zu den großen im Kreis. Landwirte aus dem Binger Raum bis in den Soonwald liefern dort ab.

Wobei nicht alle Landwirte ihre komplette Ware sofort an den Markt bringen. Viele folgen dem Rat von Peter Assmann, Geschäftsführer der Raiffeisen Hunsrück Handelsgesellschaft, und schlossen einen Kontrakt über einen Teil ihrer Ernte im Vorfeld ab. Mancher Landwirt, der am Samstag in Weinsheim ablieferte, war froh darüber. Denn: „Die Ernte ist noch zufriedenstellend, die derzeitigen Erlöse sind es nicht“, war seitens der Landwirte immer wieder zu hören. So hatten die meisten am Samstag zwei Wünsche: Die Ernte trocken einzubringen und die Hoffnung, dass der Getreidepreis wieder anzieht.