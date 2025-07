Zu den Dingen, die ihr sichtlich Freude breiten, zählt für die Landrätin die Ferienfreizeit für die Kinder der Angestellten der Kreisverwaltung und der Sparkasse Rhein-Nahe. Am Ort des bunten Angebots hielt Bettina Dickes diesmal ihre Jahrespressekonferenz ab, die zugleich das Ende ihrer ersten und den Beginn ihrer zweiten Amtszeit markierte. Im Rückblick sagt sie: „Ich habe ziemlich gewusst, was mich erwartet. Allerdings habe ich das Zeitbudget etwas unterschätzt. Insgesamt war die Zeit extrem herausfordernd und wunderschön.“

Bettina Dickes im Rückblick auf die erste Amtsperiode

Schwierige Herausforderungen waren in der ersten Amtszeit anzugehen – und viele davon ragen auch in die zweite Periode hinüber. Eines hat sich allerdings geändert: War Bettina Dickes über lange Zeit und ausgerechnet während der Coronapandemie quasi alleine an der Verwaltungsspitze gefordert, so sind seit rund zwei Jahren alle Dezernate besetzt. Erster Beigeordneter Oliver Kohl und der Leitende staatliche Beamte Dominik Schoßig ermöglichen ein geregeltes und verschleißfreieres Arbeiten. „Das tut mir richtig gut“, sagt die Landrätin.

Intern galt es in der ersten Amtszeit von 2017 bis 2025, das Amt für Bauen und Umwelt umzustrukturieren, das eigenständige Ausländeramt (zum 1. Januar 2025) zu installieren, die Zahl der Auszubildenden in der Kreisverwaltung zu verdoppeln, um den Mitarbeiternachwuchs zu gewährleisten. Erreicht worden sei auch eine Besserstellung der Schulsekretärinnen und Hausmeister. Zu den Bemühungen, die Verwaltung als Arbeitgeber attraktiv zu machen, zählt Bettina Dickes auch die Familienfreundlichkeit mit Ferienbetreuung und Zeitansparmodellen sowie mobilem Arbeiten. Dennoch sei man permanent auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Der Begriff und Wahlslogan „Bürgerlandrätin“ war und ist mir wichtig“, betont sie.

Kita-Gesetz und Jugendamt

Die zentralen Herausforderungen der ersten Amtszeit hallen fast allesamt nach. Die Corona-Pandemie galt es zu bewältigen. Nach wie vor akut sind die Umsetzung des Kita-Gesetzes und die Finanzierungsdebatte um das städtische Jugendamt, ebenso das finanzielle Fass ohne Boden in Sachen Schulbauten. Extrem herausfordernd waren die hohen Flüchtlingszahlen und der Zustrom von Menschen aus der Ukraine mit der Debatte um die „Zweiklassenflüchtlinge“.

Einigermaßen gelöst und nach großen Anlaufschwierigkeiten gelungen ist die Rekommunalisierung des ÖPNV mit der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) GmbH. Inzwischen gibt es sogar Kooperationsgespräche mit Ingelheim und Bingen. Auch die Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung gelang. Eine zumindest teilweise offene Flanke ist nach wie vor die flächendeckende Ausstattung mit Rettungswachen, ganz zu schweigen vom Funktionieren der Integrierten Leitstellen („Es ruckelt sehr“) – was allerdings nicht der Kreis zu verantworten hat.

Wichtig war und ist für Dickes das Thema Nachhaltigkeit mit Themen wie Schwammregion und Wasserhaltung, Generationenwald, Schulgärten, ebenso der Katastrophenschutz nah den Erfahrungen aus dem Ahrtal. Wie gesagt, viele Themen und Aufgaben sind Dauerläufer. Andere drängen sich mehr und mehr in den Vordergrund.

Gesundheitsversorgung: Turbulenzen

Ein Beispiel ist die Gesundheitsversorgung. Zu den laufenden Sorgen um das Kirner Krankenhaus traten die Turbulenzen um das Marienwörth mit Anschluss an die Diakonie und nicht zuletzt der Kampf im Meisenheimer Raum um das Gesundheitszentrum Glantal inklusive Hausärzteversorgung durch das MVZ. Der Landkreis ist hier nicht Herr des Verfahrens, begleitet aber die Prozesse der Umstrukturierung.

„Mittendrin“ ist der Kreis hingegen beim Thema Schulsanierungen: Gymnasium am Römerkastell, Ellerbachschule, Turnhalle Waldböckelheim und Burgschule sind Großbaustellen, dazu kommen Fenstersanierungen und Hitzeschutz bei weiteren Schulen. Der Digitalpakt erfordert weitere Schritte, in die Jahre gekommene Kunstrasenplätze harren der Sanierung. Lieb und teuer ist dem Kreis auch die nicht enden wollende Reihe der Kitabauten.

Schul- Ganztagsbetreuung als Sisyphusaufgabe

Auf gutem Weg ist wohl die organisatorisch und förderungstechnisch notwendige Fusion der Naheland- mit der Hunsrücktouristik. In Aussicht steht auch ein endgültiger Vertrag zur Finanzierung des städtischen Jugendamtes. Eine Sisyphusaufgabe wird die ab 2026 geltende Umsetzung des Rechtes auf Ganztagsbetreuung von Schulkindern. Zumindest für die Schulzeiten ist die Landrätin hier optimistisch – schwieriger wird es in den Ferien. Man ist mit Leistungsträgern wie Vereinen im Gespräch. Aber: „Die Finanzierung steht noch in den Sternen. Und es gibt noch keine Regelung für behinderte Kinder.“

An Terminen wird es der Landrätin auch in den kommenden acht Jahren nicht mangeln, wie der Zahlenspiegel der ersten Amtszeit mit 188 Sparkassengremiensitzungen, 104 Kreistags- und Kreisausschusssitzungen, 143 Ausschusssitzungen und 77 Terminen und Ehrungen bei den Feuerwehren erahnen lässt.