Dass die Familie Alcantara/Rivera mit ihren beiden Kindern nach zwei Jahren in Roxheim nun zurück in ihr Heimatland El Salvador abgeschoben wurde, treibt viele Bürger um – in und um die Birkenberggemeinde herum. Vater Jose und Mutter Claudia befürchten, in ihrer Heimat Verfolgung und Freiheitsberaubung zu erfahren, die Familie galt in der Gemeinde als gut integriert, hatte Arbeit. Der Asylantrag wurde jedoch abgelehnt, keine humanitären Gründe für eine Duldung attestiert. Zuletzt war von einem Ermessensspielraum der Ausländerbehörde die Rede. Was ist da dran?

„Wir haben genau geprüft, ob wir nicht irgendeinen Grund finden, die Familie hier zu lassen.“

Landrätin Bettina Dickes

„Nein, die Kreisverwaltung hat keinen Ermessensspielraum“, stellt Landrätin Bettina Dickes direkt zu Beginn im Gespräch mit dieser Zeitung klar. „Wir entscheiden nicht, ob jemand Asyl bekommt oder nicht.“ Stattdessen setzt die Ausländerbehörde die Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) um, was die Kreisverwaltung auch in einem Pressegespräch am Donnerstag unterstreicht. „Das BAMF hat den Asylantrag in allen Instanzen abgelehnt“, berichtet Dickes.

Sie habe sich noch dafür eingesetzt, den vieren einen weiteren Aufenthalt zu ermöglichen. „Wir haben genau geprüft, ob wir nicht irgendeinen Grund finden, die Familie hier zu lassen“, sagt Dickes. Man habe lange nach einer Option gesucht. „Aber die gab es nicht.“ Womöglich wäre eine (zeitlich begrenzte) Ausbildungsduldung infrage gekommen, dafür hätte man allerdings möglichst früh im Asylverfahren eine Ausbildung beginnen müssen. „Dann stehen die Chancen um Welten besser“, sagt Dickes. Das hat in dem Fall allerdings nicht stattgefunden, wie die Landrätin erläutert, die zudem von relativ schlechten Deutschkenntnissen der Eltern berichtet.

Duldung war nicht möglich

Und selbst, wenn entschieden worden wäre, dass persönliche oder humanitäre Gründe gegen eine Abschiebung sprechen, wäre damit nur eine temporäre Duldung, also die Aussetzung der Abschiebung, erreicht, wie Dominic Schoßig, der Leitende Staatliche Beamte, beim Pressetermin betont. Beispiele für ein solches Vorgehen sind etwa eine anstehende wichtige Operation oder Zeugenaussage vor Gericht. Diese Fälle machten nur einen sehr geringen Anteil sämtlicher Geduldeter aus. Häufige Gründe für eine Duldung: Krankheit, ein Abschiebeflug ins Heimatland ist nicht möglich oder die Identität des Geflüchteten ist ungeklärt. „Dann gibt es gar kein Ermessen“, erläutert die Ausländerbehörde, die dazu verpflichtet sei, die Duldung umzusetzen.

i Familie Alcantara/Rivera ist aus El Salvador nach Roxheim gekommen. Geflohen sind Jose Atilio Alcatara und seine Frau Claudia Rivera mit den beiden Kindern, weil sie im Herkunftsland von Gangs bedroht worden sind. Vergangene Woche wurden sie abgeschoben. Das stößt in der Umgebung auf Kritik. Die Kreisverwaltung erläutert das Vorgehen. Marcus Lendlein. Markus Lendlein

Die Behörde sei nur die Exekutive, also ausführendes Organ, betont sie. „Vielleicht sind wir hart, aber nur, weil wir nach Recht und Gesetz vorgehen“, sagt Dickes. Nicht immer sind die rechtlichen Grundlagen verständlich, das gesteht auch die Ausländerbehörde ein. So dauert ein Asylverfahren mitunter mehrere Jahre – Zeit, in der sich die Betroffenen nicht selten relativ gut integrieren. Die Alcantaras aus Roxheim beschreibt Dickes als eine „Familie, wie man sie sich eigentlich wünscht“, und beklagt fehlende Gesetzesgrundlagen, um die vier hierbehalten zu können. Die Probleme seien „hochkommuniziert“ worden, allerdings richten sich Rückführungsrichtlinien nach europäischem Recht, entsprechend schwierig und zeitintensiv seien da Veränderungen.

„Wenn man doch weiß: Wir müssen Land verlassen – wie kann man dann seine Kinder einer Abschiebung aussetzen?“

Landrätin Bettina Dickes

Die Familie habe bereits rund zwei Monate von einer bevorstehenden Abschiebung gewusst. „Es wäre viel Zeit gewesen, einen Antrag bei der Kommission zu stellen“, sagt Dickes mit Blick auf die Härtefallkommission des Landes. Das unabhängige Gremium kann nach einem abgelehnten Asylbescheid in Einzelfällen einen weiteren Aufenthalt in Deutschland empfehlen, wenn dringende persönliche oder humanitäre Gründe vorliegen. Im Fall der Roxheimer Familie hat die Kommission den Antrag nicht inhaltlich geprüft, da die Ausländerbehörde bereits den Flug in die Heimat gebucht hatte. Darauf angesprochen sagt die Kreischefin: „Wenn ein abgelehnter Bescheid kommt, dauert es ziemlich lange, bis ein Flug gebucht wird.“

Da die rechtlichen Mittel erschöpft waren, wurde der Familie eine freiwillige Ausreise empfohlen, wie die Landrätin erläutert. Dann können sich die Eltern mit ihren Kindern auf die Heimreise vorbereiten, werden nicht von den Behörden überrascht. Auch eine finanzielle Starthilfe aus Deutschland für den Neustart im Heimatland – häufig in mindestens vierstelliger Höhe – ist bei der freiwilligen Ausreise vorgesehen. Dass die Familie Alcantara, die auch einen Anwalt eingeschalten hatte, diese Option ausgeschlagen hat, stößt bei Bettina Dickes auf Unverständnis.

Nach Abschiebung herrscht Einreisesperre

„Wenn man doch weiß: Wir müssen Land verlassen – wie kann man dann seine Kinder einer Abschiebung aussetzen?“, fragt sich Dickes, selbst Mutter von zwei Töchtern und zwei Söhnen. Dadurch habe man die Kinder in eine „sehr unschöne Situation“ gebracht. „Ich war schon mal bei einer Abschiebung dabei. Es war grauenhaft.“ Ein weiteres Problem: Jetzt besteht für die Familie eine Einreisesperre nach Deutschland – die hätte es bei der freiwilligen Ausreise nicht gegeben.

„Es tut mir zwischenmenschlich leid. Es ist traurig.“

Landrätin Bettina Dickes

„Es tut mir zwischenmenschlich leid. Es ist traurig“, sagt Dickes, weist aber ebenfalls darauf hin: „Recht ist Recht, und Recht wird nicht gewogen.“ Die Kreisverwaltung schiebe regelmäßig ab, habe eine „relativ gute Abschiebequote“ – Familien genauso wie Alleinstehende. Ohne Ausnahme. „Es wird kein Exempel statuiert, nur wegen medialer Aufmerksamkeit, weil jemand laut ist oder Kinder hat.“

Das Schicksal der Familie Alcantara bewegt offenbar viele Menschen in Roxheim und Umgebung. Daher findet am kommenden Mittwoch, 23. Juli, um 18 Uhr eine Kundgebung in der Birkenberghalle statt. Eingeladen sind unter anderem Freunde, Bekannte und Kollegen der Familie. „Wir setzen gemeinsam ein Zeichen für Menschlichkeit, Mitgefühl und Solidarität“, heißt es in der Ankündigung.

Grüne fordern mehr Mitmenschlichkeit

Der Bad Kreuznacher Kreisverband der Grünen fordert im Umgang mit der abgeschobenen Roxheimer Familie mehr Mitmenschlichkeit. „Wer sich so engagiert integriert wie die Familie Alcantara aus El Salvador, sollte bleiben dürfen“, ist Vorsitzende Michaela Bögner in einer Pressemitteilung überzeugt. „Eine Familie mit Kindern braucht Sicherheit, damit die Kinder gut aufwachsen können. In ihrem Herkunftsland droht ihnen Gewalt durch Banden. Das dürfen wir nicht ignorieren.“ Zudem brauche der Kreis junge Menschen, die arbeiten wollen. Vater Jose Atilio hatte eine unbefristete Anstellung, seine Frau Claudia Rivera die Aussicht darauf. „Eine Familie abzuschieben, deren Kinder gerade in Kita und Grundschule angekommen sind, ist kein Zeichen von Mitmenschlichkeit“, schreibt Bögner und nimmt auch den Kreis in die Pflicht. „Die Ausländerbehörde des Kreises trägt auch eine eigenständige Verantwortung gegenüber den Menschen hier.“ Die Behörde solle ihre Spielräume für Mitmenschlichkeit nutzen.