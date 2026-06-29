Großeinsatz bei Traisen
Landrätin Dickes: Hier brennt nicht nur der Wald
Landrätin Bettina Dickes erklärte am Montagnachmittag vor dem Verwaltungsgebäude der VG Rüdesheim den aktuellen Sachstand zum Wa
Landrätin Bettina Dickes erklärte am Montagnachmittag vor dem Verwaltungsgebäude der VG Rüdesheim den aktuellen Sachstand zum Waldbrand bei Traisen.
Markus Kilian

Von der kleinen Patrone bis zur großen Granate: Bei den Kampfmitteln unter den Bäumen ist so ziemlich alles dabei. Sie machen den Einsatz besonders schwierig – und das in einem besonderen Naturschutzgebiet. 

Lesezeit 1 Minute
Zwar kam der Regen über Nacht, doch abgekühlt hat es nur ein wenig. Landrätin Bettina Dickes steht am frühen Montagnachmittag in der Sonne vor dem Verwaltungsgebäude der VG Rüdesheim. Um sie herum Presseleute, die sie befragen, Einsatzfahrzeuge fahren vorbei, ein THW-Helfer trägt Kisten mit warmen Mahlzeiten vorbei und grüßt freundlich.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren