Großeinsatz bei Traisen Landrätin Dickes: Hier brennt nicht nur der Wald Markus Kilian 29.06.2026, 16:36 Uhr

i Landrätin Bettina Dickes erklärte am Montagnachmittag vor dem Verwaltungsgebäude der VG Rüdesheim den aktuellen Sachstand zum Waldbrand bei Traisen. Markus Kilian

Von der kleinen Patrone bis zur großen Granate: Bei den Kampfmitteln unter den Bäumen ist so ziemlich alles dabei. Sie machen den Einsatz besonders schwierig – und das in einem besonderen Naturschutzgebiet.

Zwar kam der Regen über Nacht, doch abgekühlt hat es nur ein wenig. Landrätin Bettina Dickes steht am frühen Montagnachmittag in der Sonne vor dem Verwaltungsgebäude der VG Rüdesheim. Um sie herum Presseleute, die sie befragen, Einsatzfahrzeuge fahren vorbei, ein THW-Helfer trägt Kisten mit warmen Mahlzeiten vorbei und grüßt freundlich.







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