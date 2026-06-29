Von der kleinen Patrone bis zur großen Granate: Bei den Kampfmitteln unter den Bäumen ist so ziemlich alles dabei. Sie machen den Einsatz besonders schwierig – und das in einem besonderen Naturschutzgebiet.
Lesezeit 1 Minute
Zwar kam der Regen über Nacht, doch abgekühlt hat es nur ein wenig. Landrätin Bettina Dickes steht am frühen Montagnachmittag in der Sonne vor dem Verwaltungsgebäude der VG Rüdesheim. Um sie herum Presseleute, die sie befragen, Einsatzfahrzeuge fahren vorbei, ein THW-Helfer trägt Kisten mit warmen Mahlzeiten vorbei und grüßt freundlich.