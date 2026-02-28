Integration ist Thema
Landrätin Bettina Dickes zu Gast bei „Hart aber fair“
Landrätin Bettina Dickes beim Jahresgespräch mit den hiesigen Journalisten im heimischen Garten in Bad Sobernheim
Markus Kilian (Archiv). Markus Kilian

Bad Kreuznachs Kreischefin diskutiert in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ über Integration – mit spannenden Gästen und brisanten Fragen. Wird Deutschland den Herausforderungen gerecht?

Lesezeit 1 Minute
Bettina Dickes, Landrätin des Kreises Bad Kreuznach, ist am Montagabend in der TV-Sendung „Hart aber fair“ zu Gast. In der von Louis Klamroth moderierten Sendung wird sie mit anderen Gästen über das Thema „Weniger Sprachkurse, schneller in Arbeit: Geht so Integration?

