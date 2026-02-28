Integration ist Thema Landrätin Bettina Dickes zu Gast bei „Hart aber fair“ 28.02.2026, 11:30 Uhr

i Landrätin Bettina Dickes beim Jahresgespräch mit den hiesigen Journalisten im heimischen Garten in Bad Sobernheim Markus Kilian (Archiv). Markus Kilian

Bad Kreuznachs Kreischefin diskutiert in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ über Integration – mit spannenden Gästen und brisanten Fragen. Wird Deutschland den Herausforderungen gerecht?

Bettina Dickes, Landrätin des Kreises Bad Kreuznach, ist am Montagabend in der TV-Sendung „Hart aber fair“ zu Gast. In der von Louis Klamroth moderierten Sendung wird sie mit anderen Gästen über das Thema „Weniger Sprachkurse, schneller in Arbeit: Geht so Integration?







