Hunderte lockte der spannende Feldtag der Landjugend Nahe: Vom modernen Claas Jaguar bis zum nostalgischen Holder – ein Spektakel der Technik und Tradition erwartet die Besucher.

Besser konnte es nicht laufen für die Landjugend Nahe um ihren Vorsitzenden Alexander Barth aus Kirschroth. Beim inzwischen fünften Feldtag in der Soonwaldgemeinde machte sie bei idealem Erntewetter allerbeste Werbung für ihre Zunft. Einige hundert Interessierte kamen, um auf dem Acker von Berthold Andrae, eingangs der Ortslage, die Präsentationen der Maisernte mitzuerleben. Mais gilt als die Basis für unsere Ernährung und als vielseitiger Rohstoff.

Beeindruckend waren die alten und neuen Landmaschinen, nebeneinander aufgereiht, soweit das Auge reichte. Und es war sehr professionell und mit reichlich Fachkunde, wie Benjamin Purpus aus Seesbach, Kreisvorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes, die Moderation beim Einsatz der unterschiedlichsten landwirtschaftlichen Maschinen gelang. Bei der Maisernte fing es mit dem einreihigen Häcksler an, der, angetrieben vom Traktor, die Ernte direkt auf den mitgeführten Hänger beförderte. Der dreireihige Häcksler von Frank Kessel aus Rehbach, Baujahr 1986, machte den Schnitt und ein parallel nebeneinander herfahrendes Gespann aus Traktor und Anhänger nahm das gehäckselte Erntegut auf.

i Der dreireihige Häcksler von Frank Kessel (Rehbach) im Einsatz. Reinhard Koch

Eine gewaltige technische Entwicklung stellte dann der landwirtschaftliche Betrieb von Hans-Jürgen Faller aus Kleinich vor. Er präsentierte den Star beim Feldtag, einen Claas Jaguar 930, der ausgestattet ist mit fünf Trommeln und einer Motorleistung von 550 PS. Bei einer Schnittbreite von sechs Metern wird ein Maisfeld mit solch technischem Einsatz im Handumdrehen abgeerntet.

Was passiert mit dem Erntegut, das letztlich verfüttert wird? Auch das zeigte die Landjugend. Auf dem Maisfeld hatte sie ein Futtersilo improvisiert. Ernte abkippen und festfahren, unter dem Einsatz eines Traktors und danach mit Folie abdecken – so passiert es.

Den Anfang der Präsentation machte die funkelnagelneue Sämaschine, Baujahr 2025, von Johannes Thielmann aus Spabrücken. Mit diesem Gerät ist es möglich, mit variablen Reihenabständen das Saatgut in den Boden zu bringen.

i Den Kids zu erläutern, wie Lebensmittel hergestellt werden, war eine der vornehmen Aufgaben der beiden Spitzenfunktionäre der Landjugend, Benjamin Purpus (links) und Alexander Barth. Reinhard Koch

Aber nicht nur die aktuelle landwirtschaftliche Technik war im Einsatz auf dem Maisacker von Berthold Andrae. Jeder, der mit seinem Bulldog nach Spall kam und ein Ackergerät mitbrachte, konnte zeigen, was sein nostalgisches Gefährt noch leisten kann. So auch der Holder ED 2, Baujahr 1956, den Anton Dilly aus Gutenberg vorstellte. Das Vehicle führte auch einen Pflug mit einer Schar mit.

Ziel des Feldtages sei es, so Alexander Barth, neben der Entwicklung der landwirtschaftlichen Technik und deren Einsatz, die Landwirtschaft erlebbar zu machen. Berthold Andrae äußerte sich im Gespräch mit unserer Zeitung auch zuversichtlich: „Landwirtschaft und die Entstehung der Lebensmittel wird wieder interessant.“

Die Kinder erfreuten sich auf der Springburg. Und zur Erfrischung gab es kühle, farbenprächtige Sirupgetränke, von Vanessa Fett aus Seesbach und Sophia Forster aus Rümmelsheim, der stellvertretenden Vorsitzenden der Landjugend Nahe, serviert. Tags zuvor machten die Hunsrück-DJs Partystimmung.