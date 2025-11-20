Feierstunde der Dehoga Landhotel bei Monzingen mit vier Sternen ausgezeichnet 20.11.2025, 15:00 Uhr

i Freuen sich über die Zertifizierung des Landhotels Schmidtburger Hof in Weiler bei Monzingen mit vier Sternen: (von links) Kreisbeigeordnete Andrea Silvestri, Gastronomenpräsident Gereon Haumann, die Gastgeber Elisa und Felix Kehl sowie deren Koch David Faber, Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und DEHOGA-Kreisvorsitzender Werner Patzsch. Norbert Krupp

Das Landhotel Schmidtburger Hof in Weiler bei Monzingen wurde vom Dehoga mit vier Sternen ausgezeichnet. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt bescheinigte den klassifizierten Hotels Qualitätsbewusstsein, Professionalisierung und Gastfreundschaft.

Die 26 Gästezimmer des Landhotels Schmidtburger Hof in Weiler bei Monzingen sind so gut ausgestattet, dass sie die Kriterien für eine Klassifizierung mit vier Sternen durch den Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Rheinland-Pfalz erfüllen.







Artikel teilen

Artikel teilen