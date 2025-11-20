Feierstunde der Dehoga: Landhotel bei Monzingen mit vier Sternen ausgezeichnet
Das Landhotel Schmidtburger Hof in Weiler bei Monzingen wurde vom Dehoga mit vier Sternen ausgezeichnet. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt bescheinigte den klassifizierten Hotels Qualitätsbewusstsein, Professionalisierung und Gastfreundschaft.
Die 26 Gästezimmer des Landhotels Schmidtburger Hof in Weiler bei Monzingen sind so gut ausgestattet, dass sie die Kriterien für eine Klassifizierung mit vier Sternen durch den Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Rheinland-Pfalz erfüllen.