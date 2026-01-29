Gewalttätig und schuldunfähig 
Landgericht ordnet Unterbringung in Psychiatrie an
Eine 41-jährige Frau aus Mainz ist vom Landgericht Bad Kreuznach freigesprochen worden. Ihr wurden psychische Probleme attestiert, sie wird in einer Anstalt untergebracht.
Christine Jäckel

Eine 41-jährige Frau aus Mainz ist vom Landgericht nach zwei heftigen Gewalttätigkeiten freigesprochen worden. Ihr wurden psychische Probleme attestiert, die nun zur Unterbringung in einer Anstalt führen. 

Mit einem Freispruch wegen Schuldunfähigkeit endete das Verfahren gegen eine 41-Jährige aus Mainz vor der zweiten Strafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach. Die Richter ordneten außerdem die Unterbringung der an einer psychischen Erkrankung leidenden Frau in einer psychiatrischen Klinik an.

