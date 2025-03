Wenn am Sonntag der Ostermarkt nach Feilbingert lockt, sind auch die Landfrauen mit dabei. Der Ortsverband feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Zeit für einen kleinen Rückblick.

In diesem Jahr feiert der Ortsverband der Landfrauen Feilbingert sein 30-jähriges Bestehen. Da trifft es sich gut, dass es am Sonntag, 30. März, von 11 bis 17 Uhr nach vielen Jahren der Pause in und um die Lemberghalle wieder einen Frühlingsmarkt geben wird. Mehr als 40 Aussteller werden mit Kunstgewerbe, Blumen und Pflanzen vertreten sein. Natürlich sind auch die Landfrauen dabei, die mit einem leckeren Kuchenbuffet die Besucher verwöhnen werden. Für Herzhaftes vom Grill sorgt die örtliche Feuerwehr und natürlich gibt es Nahewein.

Gegründet wurde der Ortsverband der Landfrauen im Winter 1995 von 41 Mitstreiterinnen. Und auch in der Folge wuchs der Verein zahlenmäßig schnell an. Martha Webe führte bis 2022 mit wechselnden Teams den Verein. Viele erinnern sich noch gut, dass die Landfrauen von Beginn an viel unternommen haben: „Es waren schöne Zeiten, aber eine Überalterung drohte. Fast hätten sich die Feilbingerter Landfrauen aufgelöst, da sich kein neuer Vorstand fand“, berichtete die stellvertretende Vorsitzende Petra Christmann. Sie und die amtierende Vorsitzende, Hildegard Lahm stellten sich zur Wahl und übernahmen ab November 2022 die Leitung

Neue Projekte ins Leben gerufen

Es wurden verschiedene neue Projekte ins Leben gerufen, darunter Sport-, Koch- und Bastelkurse. Ziel des Vereins ist, für alle Altersstufen etwas anzubieten. Zu den Neuerungen gehört ein Land-Kinder-Programm für Schulkinder, das einmal monatlich mit Basteln, Backen und Erkunden veranstaltet wird. Im Laufe dieses Jahres wird es einen Prima-Pasta-Kurs für Teenies unter der Leitung von Hildegard Lahm geben, die auch als Ernährungsberaterin für den Kreisverband Bad Kreuznach und Meisenheim unterwegs ist. Zudem steht auch Altbewährtes auf dem Programm, wie etwa Stammtische, Besichtigungen und Ausflüge.

Derzeit hat der Verein 117 Mitglieder im Alter von 31 bis 97 Jahren. Im Spätsommer wird das Jubiläum dann standesgemäß gefeiert. Zuvor ist der Verein noch bei der Pflanzentauschbörse und dem Lanz-Bulldog-Fest aktiv.