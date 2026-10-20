Virtuose Solisten Landesjugendorchester brilliert in Pauluskirche Claudia Römer 20.10.2026, 08:00 Uhr

i Keine Nadel hätte man hören können: Violinist Nathan Mierdl und die Mitwirkenden des LandesJugendOrchesters Rheinland-Pfalz sowie Dirigent Davíd Fernández Caravaca bescherten ihrem Publikum einen musikalisch fantastischen Abend! Claudia Römer

Ein Abend voller Magie: Das Landesjugendorchester begeisterte mit Dvořák und Brahms. Junge Musiker zeigten Bad Kreuznach, was in ihnen steckt – und ein Violinist riss das Publikum zu Standing Ovations hin.

Konzerte des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz zeigen immer wieder das hohe Niveau und das musikalische Vermögen ihrer jungen Instrumentalisten. Die Liebe zur Kunst führt sie jedes Jahr zusammen, wenn auch wechselnd und von der Stückauswahl abhängig, und lehrt sie, das eigene Können stets zu vervollkommnen und das Zusammenwirken im Gesamtgefüge im Blick zu behalten.







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