Die Schildmauer im östlichen Teil der Altenbaumburg ist eingerüstet. Schwerpunkt der anstehenden Sanierungsarbeiten sind die offenen Abschnitte der Mauerkronen. Statt Zementmörtel – wie vor 40 Jahren – wird nun historisch üblicher Kalkmörtel genutzt.

Die Sanierungsarbeiten am östlichen Teil der Burgruine Altenbaumburg kommen gut voran. Dieser Abschnitt des mittelalterlichen Gemäuers im Eigentum des Landes wird in den kommenden Jahren saniert.

In diesem Jahr werden Arbeiten an den östlichen Teilen und insbesondere die Schildmauer instandgesetzt.