Das Land saniert die Altenbaumburg in drei Abschnitten. Der erste Abschnitt ist mit Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro angesetzt. Während der Arbeiten bleibt das Restaurant mit Zufahrt zugänglich.
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Die lokale Debatte rumort aktuell um die Zukunft der Burgruine Rheingrafenstein – in Altenbamberg hingegen ist Aufatmen angesagt. Das Land Rheinland-Pfalz hat mit der Sanierung der Altenbaumburg begonnen. Das teilte der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung über Kommunikationsleiterin Claudia Renner auf Anfrage des „Oeffentlichen“ mit.