Ruine wird saniert Land bringt die Altenbaumburg auf Vordermann Robert Neuber 21.04.2026, 17:00 Uhr

i Die Baustelle der Altenbaumburg: Die klassische Brücke mit ihrer Metallkonstruktion ist stabil und wird nur etwas aufgefrischt. Robert Neuber

Das Land saniert die Altenbaumburg in drei Abschnitten. Der erste Abschnitt ist mit Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro angesetzt. Während der Arbeiten bleibt das Restaurant mit Zufahrt zugänglich.

Die lokale Debatte rumort aktuell um die Zukunft der Burgruine Rheingrafenstein – in Altenbamberg hingegen ist Aufatmen angesagt. Das Land Rheinland-Pfalz hat mit der Sanierung der Altenbaumburg begonnen. Das teilte der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung über Kommunikationsleiterin Claudia Renner auf Anfrage des „Oeffentlichen“ mit.







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