Waldbrand bei Traisen
Lage hat sich entspannt – aber es ist noch nicht vorbei
Die verbrannte Vegetation lässt erahnen, wie stark das Feuer im Wald bei Traisen gewütet haben muss. Inzwischen hat sich die Lag
Die verbrannte Vegetation lässt erahnen, wie stark das Feuer im Wald bei Traisen gewütet haben muss. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt.
Robert Neuber

Während die Flammen größtenteils gelöscht sind, bleibt die Gefahr: Glutnester und alte Munition erschweren die Arbeit der Einsatzkräfte. Auch die Verpflegung ist eine Mammutaufgabe: 7000 Mahlzeiten hat das DRK bereits serviert.

Lesezeit 3 Minuten
Es hat sich entspannt, aber es ist noch nicht vorbei: So zeigt sich die Lage am Dienstagnachmittag im Waldbrandgebiet bei Traisen, wo am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen war und einen tagelangen Großeinsatz mit bis zu 600 Männern und Frauen nach sich zog.

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