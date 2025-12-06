Lärmschutz und Co.: Alles zum neu geplanten Landeplatz

Daniel Schuhmacher will auf dem Areal neben dem Sportplatz einen Helikopter-Landeplatz errichten. Unserer Zeitung erzählt der 42-Jährige, welche Ruhezeiten gelten, wer da künftig fliegen soll und wie er auf die Idee kam.
Bis jetzt sieht es noch ziemlich verwildert aus auf einem kleinen Hügel neben dem Hüffelsheimer Sportplatz. Doch schon bald sollen grobes Gestrüpp und ein unwegsamer Trampelpfad einem 900 Quadratmeter großen Start- und Landefeld für Helikopter weichen; die grüne Anhöhe in ein begradigtes Plateau übergehen, mit Markierung und Beleuchtung, um den fliegenden Kabinen eine sichere Zwischenstation zu bieten.