„Petrus muss ein Binger sein“ – so heißt es gemeinhin, wenn gesellige Ereignisse in der Stadt am Rhein-Nahe-Eck mit gutem Wetter und Sonnenschein gesegnet sind. Doch ausgerechnet bei der festlichen Eröffnung des 78. Winzerfests schüttete der Himmel etwas Wasser in den Wein und sandte einen kurzen Regenguss. Egal: Der bisherige Verlauf zeigt, dass das Ereignis für Bürger und Touristen nichts an Anziehungskraft eingebüßt hat. Dafür sorgen auch neue Ideen und Aktionen wie die „Big-Bottle-Party“ oder der „Dicke-Backe-Donnerstag“ der Winzer am Freidhof oder die Benefizverkostung beim „Weintalk“ auf dem Neffplatz. Auch Klassiker wie das mit viel Lob bedachte Musikprachtfeuerwerk von Burg Klopp am ersten Festsamstag, die Riesenradweinprobe und das Brückenfest am Mittwoch waren Treffer. Der Freitag, 5. September, wird von der „Prinzess-Schwätzerchen-Weinprobe“ gekrönt, am Samstag, 7. September, sorgt um 15 Uhr das Charity-Entenrennen der Lions und des Rudervereins für Unterhaltung. Besuchermagnet wird am Sonntag dann der Winzerfestumzug ab 14 Uhr sein.

Fünf Festplätze und ein Rummelplatz laden ein

Ausklang wird am Montag, 8. September, traditionell mit dem „Tag der Binger“ gefeiert. An allen Tag locken Ausschank, Verköstigung und Musik am Speisemarkt, auf dem Rathausplatz, auf dem Bürgermeister-Neff-Platz, am City-Center, und am Freidhof. Kinder, Familien und Freunde des Rummels kommen bei den Unterhaltungs- und Fahrgeschäften am Rhein auf ihre Kosten – beim Familientag am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr sogar zu verbilligten Preisen.

Bei der Eröffnung am ersten Festfreitag – nach dem festlichen Empfang der Weinmajestäten und Ehrengäste auf Burg Klopp – begrüßten auf dem Neff-Platz Oberbürgermeister Thomas Feser, Weinsenats-Consul Stefan Blaesius und die gekrönten Häupter der Stadt die Gäste und luden zum Feiern und Genießen ein. Prinzess Schwätzerchen und die Dromersheimer Eisweinmajestäten begleiten durch das längste Weinfest am Rhein. Und damit es dieses auch in Zukunft noch gibt, wurde eifrig für die Produkte der heimischen Winzer in schwierigen Zeiten für die Branche geworben – ob mit oder ohne Alkohol. Alle Infos und Programmpunkte gibt es unter www.binger-winzerfest.de