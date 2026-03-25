Schnell und sicher im Verkehr
Längste deutsche Fahrradstraße bald in Bad Kreuznach?
Der Kreis will das Radwegenetz verbessern, dazu gehört auch der Radweg in der Bad Kreuznacher Hospitalgasse.
Der Kreis will das Radwegenetz verbessern, dazu gehört auch der Radweg in der Bad Kreuznacher Hospitalgasse.
Markus Kilian (Archiv)

Wer im Alltag regelmäßig mit dem Drahtesel an Nahe und Glan unterwegs ist, weiß: Beim Thema Radwege ist noch viel Luft nach oben. Das soll ein neues Konzept nun verbessern – und könnte dabei gleichzeitig einen neuen Bundesrekord aufstellen.

Lesezeit 3 Minuten
Führt Deutschlands längste Fahrradstraße bald von Rüdesheim nach Bad Kreuznach? Das sieht zumindest das Radverkehrskonzept des Kreises vor, das der Bad Kreuznacher Kreistag einstimmig beschlossen hat. Rund 100 Vorschläge sollen den Alltagsradverkehr in und rund um die Kurstadt verbessern – aber nicht als bereits beschlossene Maßnahmen, sondern als eine Arbeitshilfe, wenn es um das Kreisstraßenausbauprogramm oder Projekte anderer Träger geht.

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