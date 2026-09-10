Neuer Laden in Bad Kreuznach
Ladestation und Becherhalter sind bei Sofas gefragt
Geschäftsführerin Julija Demiri gemeinsam mit Ali Demiri auf einem ihrer vielen Favoriten, dem Modell Rio, im Sofahaus in der Bo
Geschäftsführerin Julija Demiri gemeinsam mit Ali Demiri auf einem ihrer vielen Favoriten, dem Modell Rio, im Sofahaus in der Bosenheimer Straße.
Lena Reuther

In der Bosenheimer Straße hat ein neuer Laden eröffnet: Im Sofahaus können die Polstermöbel etwa in Farbe und Stoff individuell angepasst werden. Weitere Standorte sind für nächstes Jahr geplant.

Lesezeit 1 Minute
Sofas so weit das Auge reicht: Damit wollen Geschäftsführerin Julija Demiri und Ali Demiri, der ihr tatkräftig zur Seite steht, im neu eröffneten Sofahaus in der Bosenheimer Straße punkten.Das Sortiment umfasst ausschließlich Sofas und Couches. Diese sind hinsichtlich Stoff, Farbe und Größe individuell anpassbar.
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