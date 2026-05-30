VG-Chefin Silvestri startet L412: In Hackenheim soll groß gebaut werden Josef Nürnberg 30.05.2026, 19:00 Uhr

i Der Landesbetrieb Mobilität will im nächsten Jahr die L412 in der Ortsdurchfahrt Hackenheim ausbauen. Der VG-Rat Bad Kreuznach beschloss deshalb, den Kanal zu erneuern, was entgegen erster Planungen nun nicht in offener Bauweise geschehen wird. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Zehn Punkte umfasste die Tagesordnung, ein Zuhörer wurde des Saales verwiesen. Die neue VG-Chefin Andrea Silvestri agierte souverän.

Die Feuertaufe ihrer ersten Verbandsgemeinderatssitzung hat die neue Bürgermeisterin Andrea Silvestri (CDU) mit Bravour bestanden. So zog sie die Sitzung, obwohl die Tagesordnung zehn Punkte umfasste, in gut einer Stunde durch und bewies Konsequenz gegenüber einem Zuhörer, den sie aus dem Sitzungssaal verwies, weil er sich nicht damit abfinden wollte, dass die Bürgermeisterin nur eine seiner Fragen seines umfangreichen Fragenkataloges mündlich ...







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