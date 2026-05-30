Zehn Punkte umfasste die Tagesordnung, ein Zuhörer wurde des Saales verwiesen. Die neue VG-Chefin Andrea Silvestri agierte souverän.
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Die Feuertaufe ihrer ersten Verbandsgemeinderatssitzung hat die neue Bürgermeisterin Andrea Silvestri (CDU) mit Bravour bestanden. So zog sie die Sitzung, obwohl die Tagesordnung zehn Punkte umfasste, in gut einer Stunde durch und bewies Konsequenz gegenüber einem Zuhörer, den sie aus dem Sitzungssaal verwies, weil er sich nicht damit abfinden wollte, dass die Bürgermeisterin nur eine seiner Fragen seines umfangreichen Fragenkataloges mündlich ...