Kreuznacher Narrenfahrt L.T.G. stellt 40 Fahrzeuge zum Schutz des Narrenzugs 26.02.2025, 18:51 Uhr

i Über hundert dieser schweren Anti-Terror-Poller wurden gestern aus dem Rhein-Main-gebiet herangekarrt und in der Stadt aufgestellt - hier die Kreuzung Mannheimer Straße/Römerstraße. Robert Neuber

Es sah kurz so aus, als ob die Kreiznacher Narrefahrt wegen der hohen Sicherheitskosten nicht stattfinden könnte - doch nun kommen die Anti-Terror-Poller, und die Langenlonsheimer Transportgesellschaft stellt ihre Fahrer und Laster zum Schutz.

Für den Bad Kreuznacher Narrenzug am Samstag laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wie Manfred Graffe, Chef der Langenlonsheimer Transportgesellschaft (L.T.G.) mitteilte, sind seine Leute schon am Mittwoch im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, um die über 100 TÜV-zertifizierten Schutzpoller zu holen, die in Bad Kreuznach aufgestellt werden.

