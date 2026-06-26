Arztpraxis Willett schließt
KV-Hausarzt rollt mit Mobiler Praxis nach Sobernheim
In Odernheim war die Mobile Hausarztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Anfang 2025 im Einsatz.
In Odernheim war die Mobile Hausarztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Anfang 2025 im Einsatz.
Silke Jungbluth-Sepp

Wie geht es nach der Schließung der Hausarztpraxis Willett mit unversorgten Patienten in Bad Sobernheim weiter? Ab Juli kommt der KV-Hausarzt mit der Praxis auf Rädern zur Alten Grundschule. Außerdem gibt es neue Hoffnung auf eine Nachfolgelösung.

Lesezeit 2 Minuten
Die Hausarztpraxis Willett in der Friedhofsallee schließt ohne Nachfolgelösung. Das bedeutet, die rund 1500 Patienten der Gemeinschaftspraxis müssen sich neue Hausärzte suchen. Kein leichtes Unterfangen angesichts Aufnahmestopps in einigen Praxen in der Region und beschränkten Kapazitäten bei denjenigen, die überhaupt noch neue Patienten aufnehmen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren