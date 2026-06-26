Arztpraxis Willett schließt KV-Hausarzt rollt mit Mobiler Praxis nach Sobernheim Silke Jungbluth-Sepp 26.06.2026, 15:00 Uhr

i In Odernheim war die Mobile Hausarztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Anfang 2025 im Einsatz. Silke Jungbluth-Sepp

Wie geht es nach der Schließung der Hausarztpraxis Willett mit unversorgten Patienten in Bad Sobernheim weiter? Ab Juli kommt der KV-Hausarzt mit der Praxis auf Rädern zur Alten Grundschule. Außerdem gibt es neue Hoffnung auf eine Nachfolgelösung.

Die Hausarztpraxis Willett in der Friedhofsallee schließt ohne Nachfolgelösung. Das bedeutet, die rund 1500 Patienten der Gemeinschaftspraxis müssen sich neue Hausärzte suchen. Kein leichtes Unterfangen angesichts Aufnahmestopps in einigen Praxen in der Region und beschränkten Kapazitäten bei denjenigen, die überhaupt noch neue Patienten aufnehmen.







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