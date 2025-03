Kurzer Schockmoment in Kirn: Gasgeruch in Wohnhaus

Kurze Aufregung in Kirn: Die Obersteiner Straße musste am Donnerstagmorgen kurzzeitig voll gesperrt werden. Gasgeruch hatte Anwohner aufgeschreckt.

Für kurze Aufregung hat ein Gasgeruch in einem Wohnhaus am Donnerstagmorgen in Kirn gesorgt. Kurz nach 9 Uhr informierte eine Bewohnerin der Obersteiner Straße die Leitstelle Bad Kreuznach über Gasgeruch in ihrem Wohnhaus. Wenige Minuten traf die Kirner Feuerwehr unter Führung von Andreas Kaiser und Jens Bubinger ein.

„Für kurze Zeit haben wir die viel befahrende Straße komplett gesperrt, aber die Bewohnerin hatte bereits alle Fenster geöffnet und unsere Messgeräte bestätigten den Gasaustritt nicht“, so Kaiser. Die Feuerwehr sperrte den Gashaupthahn ebenfalls ab und gab die Straße halbseitig wieder für den Verkehr frei. Im Einsatz war ebenfalls der Gerätewagen-Messtechnik vom Landkreis, dieser dient bei Einsätzen mit Gefahrgut zur Absperrung und Erkundung der Einsatzstelle.

Er bietet eine umfangreiche Messausrüstung zum Aufspüren und Bestimmtn atomarer und chemischer Stoffe. In Kirn konnte die Feuerwehr nach rund 30 Minuten wieder abrücken und die Einsatzstelle an die Gaswerke übergeben.