Fast könnte man Weihnachtsfeier und Rosenmontag zusammenlegen, so kurz ist die Fastnachtskampagne 2027, frotzelten die Bad Sobernheimer Narren beim Auftakt auf dem Marktplatz. Schon am 8. Februar ist der große Umzug durch die Felkestadt.
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Am 11.11. um 11.11 Uhr sah es am Mittwoch beim Start in die fünfte Jahreszeit auf dem Bad Sobernheimer Marktplatz bei frischen 7 Grad Celsius noch trostlos und düster aus. Da blieb ganz viel Luft mit Helau und Narhallamarsch nach oben. Auch vom Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg war weit und breit nichts zu sehen.