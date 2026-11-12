Fastnachtsauftakt vorm Rathaus
Kurze Session macht auch den Sobernheimer Narren Stress
Carmen Schirmer (links) und Meike Georg aus Steinhardt wurden mit Sekt begüßt, und sie nahmen FSR-Chef Ralf Erbach in ihre Mitt
Carmen Schirmer (links) und Meike Georg aus Steinhardt wurden mit Sekt begüßt, und sie nahmen FSR-Chef Ralf Erbach in ihre Mitte. Sie trugen Konfetti auf der Brust und im Herzen. Wehleidiger Wehrmutstropfen: Die Session sei viel zu kurz...
Bernd Hey. Bernd Hey.

Fast könnte man Weihnachtsfeier und Rosenmontag zusammenlegen, so kurz ist die Fastnachtskampagne 2027, frotzelten die Bad Sobernheimer Narren beim Auftakt auf dem Marktplatz. Schon am 8. Februar ist der große Umzug durch die Felkestadt.

Lesezeit 1 Minute
Am 11.11. um 11.11 Uhr sah es am Mittwoch beim Start in die fünfte Jahreszeit auf dem Bad Sobernheimer Marktplatz bei frischen 7 Grad Celsius noch trostlos und düster aus. Da blieb ganz viel Luft mit Helau und Narhallamarsch nach oben. Auch vom Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg war weit und breit nichts zu sehen.
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