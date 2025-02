Schulweg in Bad Sobernheim Kurz vor der Warntafel leuchten die Bremslichter auf 19.02.2025, 11:00 Uhr

i Anwohner Holger Stengel beobachtet immer wieder kritische Situationen kurz vor Schulbeginn oder nach Schulschluss, weil Elterntaxis viel zu schnell unterwegs sind. Silke Jungbluth-Sepp

Täglich pilgern viele Kinder und Jugendliche durch die Straße Münchwiesen in Bad Sobernheim. Doch der Schulweg ist nicht ungefährlich: Zu viele Autos fahren deutlich zu schnell, berichten Anwohner.

Eigentlich gilt in der Straße Münchwiesen in Bad Sobernheim durchgehend Tempo 30 – zum Schutz der vielen Kinder und Jugendlichen, die in die Schulen am Ende der Straße unterwegs sind. Doch für viele Autofahrer scheint das nur ein unverbindlicher Richtwert zu sein.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen